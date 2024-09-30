Виктория Маремуха опровергла слухи о разводе с мужем-французом

Виктория Маремуха публично рассказывает о свободных отношениях с мужем и романах на стороне с коллегами по съемочной площадке.

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Известная украинская блогерша и актриса Виктория Маремуха, которую ранее зрители могли видеть в сериалити "Киев днем и ночью", а также в проекте "Супермодель по-украински" впервые прокомментировала развод со своим мужем, французом Луи Белле. Подробностями личной жизни она поделилась в эксклюзивном комментарии изданию Фокус.

Заметим, что Виктория Маремуха официально зарегистрировала отношения с мужем по имени Луи Белле, который по национальности Француз, в 2021 году. Уже вскоре в браке родился мальчик, которого назвали Лука (сентябре 2022 года). Сейчас мальчику два года. В своих интервью Виктория неоднократно рассказывала, что они с мужем придерживаются свободных отношений. Речь идет о возможности каждого из партнеров иметь интрижки на стороне, включая интимные связи, с требованием, чтобы эти отношения длились не более 2-3 месяцев. Так, в марте 2024 года Маремуха заявила, что закрутила роман с коллегой по съемочной площадке.

Сегодня, 30 сентября, актриса опубликовала сообщение с серией фотографий под которым написала, что сейчас живет отдельно с мужем, таким образом ее слова поклонники восприняли как намек на развод.

"Наш семейный тихий уикенд оставлю здесь. Несмотря на то что мы живем отдельно, мы сделали график так что бы одинаково воспитывать и видеться с Лукой. А еще обязательно проводить время все вместе. Для Луки это очень важно", — подписала фотографии Маремуха.

Фокус обратился за комментарием к команде актрисы, чтобы подтвердить или опровергнуть слухи об изменениях в ее личной жизни. Так, оказалось, что на самом деле актриса все-таки не развелась с мужем. Как объяснили представители артистки, Виктория и Луи просто живут отдельно, поскольку находятся в свободных отношениях. Больше вдаваться в подробности личной жизни в команде Виктории Маремухи не захотели.

"У них свободные отношения с мужем. Виктория в течение всего времени об этом говорит и показывает. В общем да, они живут отдельно, однако могут и неделями вместе жить", — пояснили в команде актрисы.

Виктория Маремуха развод Фото: скрин

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Киев днем и ночью" сообщил, что его брат потерял на войне конечности.

Кроме этого, Фокус писал, что Богдан Шелудяк после сложной болезни перенес операцию на голове.