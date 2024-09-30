Вікторія Маремуха спростувала чутки про розлучення з чоловіком-французом

Вікторія Маремуха публічно розповідає про вільні стосунки з чоловіком та романи на стороні з колегами по знімальному майданчику.

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Відома українська блогерка та акторка Вікторія Маремуха, яку раніше глядачі могли бачити в серіаліті "Київ вдень та вночі", а також у проєкті "Супермодель по-українськи" вперше прокоментувала розлучення зі своїм чоловіком, французом Луї Беллє. Подробицями особистого життя вона поділилася в ексклюзивному коментарі видання Фокус.

Зауважимо, що Вікторія Маремуха офіційно зареєструвала відносини з чоловіком, на ім'я Луї Беллє, який за національністю Француз, у 2021 році. Вже невдовзі у шлюбі народився хлопчик, якого назвали Лука (вересні 2022 року). Наразі хлопчику два роки. У своїх інтерв’ю Вікторія неодноразово розповідала, що вони з чоловіком дотримуються вільних стосунків. Мова йде про можливість кожного з партнерів мати інтрижки на стороні, включаючи інтимні зв’язки, з вимогою, щоб ці відносини тривали не більше 2-3 місяців. Так, у березні 2024 року Маремуха заявила, що закрутила роман з колегою по знімальному майданчику.

Сьогодні, 30 вересня, акторка опублікувала допис з серією фотографій під яким написала, що наразі живе окремо з чоловіком, таким чином її слова шанувальники сприйняли як натяк на розлучення.

"Наш сімейний тихий вікенд залишу тут. Попри те що ми живемо окремо, ми зробили графік так що б однаково виховувати і бачитися з Лукою. А ще обовʼязково проводити час всі разом. Для Луки це дуже важливо", — підписала світлини Маремуха.

Фокус звернувся за коментарем до команди акторки, щоб підтвердити або спростувати чутки про зміни в її особистому житті. Так, виявилося, що насправді акторка все-таки не розлучилася з чоловіком. Як пояснили представники артистки, Вікторія і Луї просто живуть окремо, оскільки перебувають у вільних стосунках. Більше вдаватися у подробиці особистого життя в команді Вікторії Маремухи не захотіли.

"В них вільні стосунки з чоловіком. Вікторія протягом всього часу про це говорить і показує. Загалом так, вони живуть окремо, проте можуть і тижнями разом жити", — пояснили в команді акторки.

Вікторія Маремуха розлучення Фото: скрін

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Київ вдень та вночі" повідомив, що його брат втратив на війні кінцівки.

Крім цього, Фокус писав, що Богдан Шелудяк після складної хвороби переніс операцію на голові.