Богдан Шелудяк після складної хвороби переніс операцію на голові

31-річний телеведучий та актор серіалу "Київ вдень та вночі" Богдан Шелудяк, якому у листопаді 2023 року діагностували рідкісну хворобу "синдром Гійєна-Барре" переніс операцію на голові.

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Про операцію з пересадки волосся телеведучий розповів на своїй сторінці в інстаграм.

"Так, я зробив пересадку волосся. Навіщо я про це розповідаю, бо навіть серед мого оточення, купа людей хоче зробити цю процедуру, але не наважується. Своїм прикладом хочу показати, що похід до стоматолога буває страшніше", — написав Шелудяк.

Телеведучий також розповів, що спонукало його піти на такий крок. За словами Богдана Шелудяка, ще у 20 років він почав помічати, що його зачіска почала змінюватися. Дивлячись на свого батька, він зрозумів, що він також буде лисіти.

Щоб зберегти волосся він почав використовувати спеціальний засіб проти випадіння та стимуляції зросту. Однак, препарат не зміг повністю відновити волосся на деяких ділянках.

Йшли роки і актор став помічати, що лінія волосся почала від'їжджати все далі. Після цього моменту він почав цікавитися інформацією про пересадку волосся.

"Переїхавши в Київ я шукав спеціалістів з хоч якимись відгуками знайомих, а після і просто людей, які робили пересадку", — написав Шелудяк.

Тоді він знайшов спеціаліста і зробив пересадку волосся, було це 8-10 років тому. Однак з часом волосся продовжувало випадати, тому виникла необхідність повторити цю процедуру.

У 2023 році актор та телеведучий планував провести операцію, однак згодом сильно захворів, через, що довелося змістити її на пів року. Днями операція все ж відбулася.

Для операції актор обрав турецьку клініку, вони приїжджають в столицю раз на кілька місяців.

Операція тривала 5-6 годин. І пройшла успішно. Наразі актору частково збрили волосся на потилиці. Це була вимушена процедура, адже саме з цієї зони робили пересадку на необхідні місця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Богдану Шелудяку діагностували важку хворобу. Вже згодом Богдан Шелудяк після двох тижнів в лікарні показав, чим займається вдома.