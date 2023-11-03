"Мене поступово паралізує": Ведучому шоу "Хто зверху?", Богдану Шелудяку діагностували важку хворобу

Телеведучий і блогер Богдан Шелудяк оприлюднив повідомлення про свій стан здоров'я, розповівши, що йому підтвердили рідкісний діагноз "синдром Гійєна-Барре".

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У своєму останньому пості в Instagram, відомий телеведучий зізнався, що йому було підтверджено захворювання "синдром Гієна-Барре". Це рідкісне захворювання, яке впливає на нервову систему, поступово призводить до паралічу тіла.

Богдану Шелудяку діагностували важку хворобу

"Учора мені підтвердили діагноз "синдром Гієна-Барре". У більшості випадків він виліковний, але поки що мій імунітет вбиває мою нервову систему, поступово мене паралізуючи. Так, я теж у шоці, бо випадок 1/100.000, а це зайвий раз доводить, що я ще той щасливчик, несіть лотерейний квиток, — поділився Богдан.

Богдан Шелудяк instagram bushe8

У відеозверненні блогер закликав фоловерів піклуватися про своє здоров'я:

"Знаєте, ми так безтурботно ставимося до власного життя, коли не реагуємо на тривогу сидячи на дивані. Коли на мотоциклі швидко катаємося. Це я про себе. І не розуміємо всю небезпеку того, що може з нами трапитися. Послухай, я вже ледь говорю. Поки мене не почали називати Богдан Грецький, бо я майже овочевий салат, я вам хочу сказати. Ставтеся до свого життя і до здоров'я більш відповідально. Не те щоб я безвідповідально ставився до здоров'я і щось конкретно призвело до такої ситуації, але я розумію, що постійні мої стреси і нерви теж є тому причиною."

Відомі українські зірки та блогери підтримали Богдана. Деякі підписники розповіли, що їхні рідні також боролися з цією непростою недугою.

Коментарі підтримки під постом Богдана Шелудяка

Нагадаємо, що українка з "найбільшими вилицями у світі" розповіла про проблеми зі здоров'ям.