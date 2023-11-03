"Меня постепенно парализует": Ведущему шоу "Кто сверху?", Богдану Шелудяку диагностировали тяжелую болезнь

Телеведущий и блогер, Богдан Шелудяк обнародовал сообщение о своем состоянии здоровья, рассказав, что ему подтвердили редкий диагноз "синдром Гийена-Барре".

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В своем последнем посте в Instagram, известный телеведущий признался, что ему было подтверждено заболевание "синдром Гийена-Барре". Это редкое заболевание, которое влияет на нервную систему, постепенно приводит к параличу тела.

Богдану Шелудяку диагностировали тяжелую болезнь

"Вчера мне подтвердили диагноз "синдром Гийена-Барре". В большинстве случаев он излечим, но пока мой иммунитет убивает мою нервную систему, постепенно меня парализуя. Да, я тоже в шоке, потому что случай 1/100.000, а это лишний раз доказывает, что я еще тот везунчик, несите лотерейный билет, — поделился Богдан.

Богдан Шелудяк instagram bushe8

В видеообращении блогер призвал фолловеров заботиться о своем здоровье:

"Знаете, мы так беспечно относимся к собственной жизни, когда не реагируем на тревогу сидя на диване. Когда на мотоцикле быстро катаемся. Это я о себе. И не понимаем всю опасность того, что может с нами случиться. Послушай, я уже едва говорю. Пока меня не начали называть Богдан Грецкий, потому что я почти овощной салат, я вам хочу сказать. Относитесь к своей жизни и к здоровью более ответственно. Не то чтобы я безответственно относился к здоровью и что-то конкретно привело к такой ситуации, но я понимаю, что постоянные мои стрессы и нервы тоже являются тому причиной."

Известные украинские звезды и блогеры поддержали Богдана. Некоторые подписчики рассказали, что их родные также боролись с этим непростым недугом.

Комментарии поддержки под постом Богдана Шелудяка

Напомним, что украинка с "самыми большими скулами в мире" рассказала о проблемах со здоровьем.