Українка з "найбільшими вилицями у світі" розповіла про проблеми зі здоров'ям (фото)

Анастасія Покрещук зізналася, що з "різних причин" не може виносити дитину. При цьому дівчина не уточнила, чи пов'язана її хвороба із захопленням філерами.

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Модель з України Анастасія Покрещук, відома як володарка "найбільших щік у світі", розповіла про свої проблеми з фертильністю. Про це пише The Mirror 1 листопада.

Повідомляється, що заради нинішньої форми вилиць Анастасія перенесла таку велику кількість ін'єкцій, що "збилася з рахунку". Дівчина, яка захоплюється філерами, зізналася своїм шанувальникам, що зараз веде боротьбу з безпліддям.

Анастасії Покрещук діагностували кісту Фото: Mirror Анастасії Покрещук діагностували кісту Фото: Mirror

Анастасія поділилася кадрами з лікарні, на яких видно рентгенівські знімки. Як зазначають автори публікації, дівчині, ймовірно, діагностували кісту.

"Тепер ви знаєте про мене все. І послухайте мого супергінеколога [...] про гормональні порушення. Це можна вилікувати і виправити", — заявила модель.

Анастасія також зазначила, що після видалення кісти на неї також чекає операція з "виправлення" дисплазії, яка спричиняє посилення аномального росту клітин і вважається передраковою.

Дівчина не згадувала про те, чи пов'язані її проблеми зі здоров'ям із пристрастю до "ін'єкцій краси". За її словами, вона не може виносити дитину з "різних причин".

Нагадаємо, після того, як 34-річна Анастасія Покрещук розповіла про свою останню операцію, деякі фанати висловили стурбованість тим, що це може бути "занадто".

Своєю чергою громадянка Болгарії Андреа Іванова, відома як жінка з найбільшими у світі губами скаржиться, що не може знайти кохання. Вона зазначила, що поруч має бути людина, яка буде її розуміти і не буде соромитися.