Чомусь тікають: жінка з найбільшими у світі губами скаржиться, що не може знайти кохання (фото)

25-річна жінка готова оплатити ще низку косметичних операцій, щоб стати володаркою титулу "найбільші вилиці". Лікарі стверджують, що це стане для неї "фатальним".

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Громадянка Болгарії Андреа Іванова зробила низку операцій, намагаючись відповідати канонам краси. Тим часом блогерка на протилежному боці світу — з Південної Кореї — вирішила покращувати себе без допомоги хірурга: скористалась можливостями Photoshop. Між тим Андреа тепер шукає людину, в яку зможе шалено і по-справжньому закохатися, але з цим виникли проблеми. Про деталі життя Іванової розповіло видання Mirror.

Видання стверджує, що 25-річна Андреа вирішила взяти участь у телешоу "Холостяк". Жінка заповнила анкету і отримала відмову. З'ясувалось, що новий учасник шоу "не є прихильником косметичних операцій". Відмова збентежила потенційну учасницю: вона сподівалась, що це стане для неї випробування і новим корисним досвідом.

"Я хотіла перевірити свій характер і чи буду я конфліктувати з іншими дівчатами. Але цей сезон був досить шокуючим, оскільки новий холостяк сказав, що йому не подобаються дівчата з великою кількістю естетичних втручань", — заявила Андреа.

Врешті жінка визнала, що поруч має бути людина, яка її розумітиме і не буде соромитись.

"Якщо у мене з кимось стосунки, і він скаже мені, що йому незручно йти зі мною по вулиці або в громадських місцях, тоді ми будемо розлучитися. Мені буде погано або образливо, тому мені тоді доведеться шукати нового партнера, якому не заважатиме моя зовнішність", — пояснила жінка.

Між тим у Mirror ідеться про те, що Іванова і далі планує змінювати зовнішність. Вона зробила косметичні операції на губах і тепер називає себе "жінкою з найбільшими губами". Також планує подолати наступну вершину — стати володаркою титулу "найбільші вилиці". Для цього звернулась до пластичних хірургів, які вже наповнили її щоки певною речовиною. За це вона сплатила майже 2 тис. дол., стверджує видання. Подальші зміни можуть бути небезпечними для життя, тому жінка отримала відмову.

У Instagram можна знайти сторінці Андреа Іванової. Жінка має майже 29 тис. шанувальників, які коментують її дописи — інколи позитивно, інколи критично. Серед світлин є зображення, які дещо розповідають про інтереси болгарки: схоже, вона полюбляє подорожувати, бо час від часу показує мандрівки в гори.

Фото: Instagram / andrea88476

Косметичні операції: деталі

Зазначимо, Фокус публікував низку статей про косметичні операції та про їхні наслідки для жінок. Наприклад, голлівудська акторка Рене Зеллвегер намагається "зупинити час" і омолодитись: її зовнішність кардинально змінилась, хоч вона і запевняє, що операцій не робила.

Тим часом в Україні в Кривому Розі під час пластичної операції поперла молода жінка. Після хірургічних маніпуляцій у неї почали гнити післяопераційні шрами, між тим лікарі запевняють, що вона померла від зловживання медикаментами.

Нагадуємо, хірург Віктор Кемкін розповів деталі щодо ліпосакції. Зокрема, пояснив, чи надовго людина втрачає жир. Американська акторка Джулія Фокс визнала, що робила такі операції і буде продовжувати, хоча зараз і приймає себе такою, якою вона є.