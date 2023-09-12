Почему-то убегают: женщина с самыми большими в мире губами жалуется, что не может найти любовь (фото)

25-летняя женщина готова оплатить еще ряд косметических операций, чтобы стать обладательницей титула "самые большие скулы". Врачи утверждают, что это станет для нее "фатальным".

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Гражданка Болгарии Андреа Иванова сделала ряд операций, пытаясь соответствовать канонам красоты. Тем временем блогерка на противоположной стороне планеты — из Южной Кореи — решила улучшать себя без помощи хирурга: воспользовалась возможностями Photoshop. Между тем Андреа теперь ищет человека, в которого сможет безумно и по-настоящему влюбиться, но с этим возникли проблемы. О деталях жизни Ивановой рассказало издание Mirror.

Издание утверждает, что 25-летняя Андреа решила принять участие в телешоу "Холостяк". Женщина заполнила анкету и получила отказ. Выяснилось, что новый участник шоу "не является сторонником косметических операций". Отказ смутил потенциальную участницу: она надеялась, что это станет для нее испытанием и новым полезным опытом.

"Я хотела проверить свой характер и буду ли я конфликтовать с другими девушками. Но этот сезон был довольно шокирующим, поскольку новый холостяк сказал, что ему не нравятся девушки с большим количеством эстетических вмешательств", — заявила Андреа.

Женщина признала, что рядом должен быть человек, который будет ее понимать и не будет стесняться.

"Если у меня с кем-то отношения, и он скажет мне, что ему неудобно идти со мной по улице или в общественных местах, тогда нам нужно будет расстаться. Мне будет плохо или обидно, тогда мне тогда придется искать нового партнера, которому не будет мешать моя внешность", — пояснила женщина.

Между тем в Mirror говорится о том, что Иванова продолжает планировать менять внешность. Она сделала косметические операции на губах и теперь называет себя "женщиной с самыми большими губами". Также планирует преодолеть следующую вершину — стать обладательницей титула "самые большие скулы". Для этого обратилась к пластическим хирургам, которые уже наполнили ее щеки определенным веществом. За это она заплатила почти 2 тыс. долл., утверждает издание. Дальнейшие изменения могут быть опасными для жизни, поэтому женщина получила отказ.

В Instagram можно найти страницу Андреа Ивановой. Женщина имеет почти 29 тыс. поклонников, которые комментируют ее сообщения — иногда положительно, иногда критически. Среди фотографий есть изображения, которые несколько рассказывают об интересах болгарки: похоже, она любит путешествовать, потому что время от времени показывает путешествия в горы.

Фото: Instagram / andrea88476

Косметические операции: детали

Отметим, Фокус публиковал ряд статей о косметических операциях и об их последствиях для женщин. Например, голливудская актриса Рене Зеллвегер пытается "остановить время" и омолодиться: ее внешность кардинально изменилась, хотя она и уверяет, что операций не делала.

Тем временем в Украине в Кривом Роге во время пластической операции умерла молодая женщина. После хирургических манипуляций у нее начали гнить послеоперационные шрамы, между тем врачи уверяют, что она умерла от злоупотребления медикаментами.

Напоминаем, хирург Виктор Кемкин рассказал детали относительно липосакции. В частности, объяснил, надолго ли человек теряет жир. Американская актриса Джулия Фокс признала, что делала такие операции и будет продолжать, хотя сейчас и принимает себя такой, какая она есть.