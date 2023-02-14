Джулия Фокс призналась, что делала липосакцию и ботокс

Ранее знаменитость делала липосакцию и ботокс, однако сейчас старается принимать себя естественной.

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В интервью Elle 33-летняя американская актриса и модель Джулия Фокс рассказала, что сделала липосакцию и ботокс — и она не будет уклоняться от того, чтобы в будущем сделать это снова. Однако прямо сейчас она принимает свою естественную красоту.

"Я как будто обвисла, вещи сидят не так, как раньше. Но я ни черта не собираюсь с этим делать", — сказала бывшая девушка Канье Уэста.

Фокс пояснила изданию, что ранее она однажды сделала ботокс и липосакцию. Она также сказала, что не исключает, что в будущем вернется еще.

Интересно, что при всем этом Джулия неоднократно выступала за более спокойное отношение к старению и своему возрасту. "Если я увижу еще хотя бы один продукт, на котором будет надпись "антивозрастной", то я попросту подам в суд. Я состарюсь независимо от того, нанесу эту сыворотку на лицо или нет. Пора уже перестать врать самим себе и принять действительность. В ней нет ничего страшного", — отмечала Джулия

Уроженка Нью-Йорка также описала старение как "вероятно, самое сексуальное время в жизни".

Напомним, почему Джулия Фокс провела свой 27-й день рождения в слезах.

Также Фокус писал о том, как выглядит квартира Джулии Фокс.