Джулия Фокс рассказала, почему провела свой 27-ой день рождения в слезах

Фокс намекнула, что в шоу-бизнесе возраст играет одну из ключевых ролей.

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32-летняя итало-американская модель и актриса Джулия Фокс призналась, что свой 27-ой день рождения в 2017 году провела в постели в слезах. Такие эмоции она объяснила тем, что чувствовала себя слишком "старой" и уже не могла сказать, что ей около 20 лет. Об этом она рассказала своим подписчикам в соцсети.

"Вот насколько глубоко это д***мо для женщин… В индустрии развлечений 30 лет считаются чертовски старыми. Моя лучшая подруга Хармони, упокой господь ее душу, приехала и прилетела, чтобы увидеть меня, потому что знала, что я буду очень тяжело это воспринимать. Мои друзья пытались войти в мою комнату со свечами и кексами, а я буквально такая: "Убирайтесь к черту! Я же говорила вам, что мы не празднуем! Нечего праздновать!" И я была таким тираном по этому поводу, потому что я хотела, чтобы этот день скорее прошел. Я сказала: "Не публикуйте. Я не хочу привлекать внимание к тому факту, что мне 27 лет. Я просто хочу, чтобы это прошло, как любой другой день". И это грустно, потому что Хармони, девушка, с которой я была, умерла. Знаешь, у нее даже не будет привилегии стать старше. Так почему же мы отказываем себе в этих вехах?", – резюмировала Джулия.

Исходя из этого, она призвала не прятать возрастные изменения, а также носить все, что хочется, в том числе "животы, нависающие над джинсами с низкой посадкой".

"И если я увижу еще один продукт с надписью "антивозрастной" на этикетке, я подам в суд. Я собираюсь подать в суд, потому что я состарюсь независимо от того, нанесу ли я на лицо эту чертову сыворотку за 500 долларов, и вы все, черт возьми, это знаете! И мы это знаем, так что давайте перестанем лгать себе. Стареть чертовски горячо, понятно? Это сексуально. На самом деле, это, наверное, самое сексуальное время в жизни, потому что быть красивой и горячей в свои 20 — это чертовски круто, ясно? И я не вернусь туда", – заявила Фокс.

Бывшая девушка Канье Уэста также рассказала о том, что ее резкое похудение не имеет ничего общего с желанием втиснуться в дизайнерские наряды или соответствовать каким-то канонам.

"Моя потеря веса была на триллион процентов непреднамеренной. Для людей, которые знали меня раньше, вы знаете, что я была известна своими изгибами всю свою жизнь. Я итальянка. Моя мама тоже очень фигуристая. Я получила ее тело. После того, как у меня родился сын, я просто быстро сбросила весь этот вес. Я такая: "Что такое!" Я буквально спросила: "У меня ленточный червь?" Потому что мои друзья знают, что я ем. Например, если ты пойдешь со мной ужинать. Я даже не говорю. Я просто ем. Затем я заказываю все десерты из меню", – подчеркнула актриса. Фокс считает, что участь матери-одиночки и необходимость все время бегать за ребенком сделали для похудения больше, чем самые лучшие диеты.

Напомним, ранее Джулия Фокс рассказала, почему разлюбила секс.