Марго Робби рассказала, что помогает ей быстро заплакать на съемках

34-летняя австралийская актриса Марго Робби слушает саундтрек к фильму-катастрофе 1997 года "Титаник" всякий раз, когда ей нужно настроиться на эмоциональный лад и поплакать на съемках сцен. Этот метод она "обкатала", снимаясь в картине 2013 года "Волк с Уолл-стрит", призналась она в предстоящем выпуске подкаста Talking Pictures: A Movie Memories, пишет Variety.

"Я могу даже просто услышать музыкальную тему "Титаника", и я разревусь. И вот что я делаю на съемочной площадке, если мне нужно поплакать в сцене", — призналась Робби, которая недавно стала мамой в первый раз.

Романтическая эпопея Джеймса Кэмерона, в которой снимались Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, включала музыку Джеймса Хорнера, автора оскароносной песни My Heart Will Go On, исполненной Селин Дион.

"В "Волке с Уолл-стрит" была большая, сумасшедшая сцена после того, как я попросила развод и все такое. И Кейт Уинслет пришла на съемочную площадку, чтобы навестить Лео в тот день. Я была в комнате рядом с ними, слушала саундтрек к "Титанику", пытаясь оставаться в грустном, слезливом состоянии. А потом я увидела, как Кейт Уинслет и Лео прошли мимо. Это было очень сюрреалистично", — продолжила Марго.

"Титаник" Джеймса Кэмерона получил 11 премий "Оскар", включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный саундтрек" и "Лучшая оригинальная песня" для My Heart Will Go On, которая остается одним из самых продаваемых синглов всех времен.

