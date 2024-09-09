Шеф-повар взволновала сеть, объяснив как правильно резать лук без слез (видео)

Профессиональная шеф-повар поделилась опытом, как резать лук без слез. В ответ прочитала слова благодарности и узнала о еще трех способах защитить глаза от ферментов.

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Чтобы не истекать слезами на кухне во время резки лука, можно воспользоваться кулинарными советами от шеф-повара, которая занимается этим десяток лет. Пользователи соцсетей, когда узнали о таких советах, поблагодарили и поделились собственным опытом. О рекомендациях по резке лука на кухне рассказали на портале Mirror.

Журналисты отыскали советы кулинарного шефа Эрики Вайдс (Erica Wides), которая путешествует Аргентиной, Грецией, Уругваем, Чили и делится советами о том, как готовить и почему блюда имеют определенный вкус. Вайдс в блоге в Instagram под названием The Chef Smarty Pants рассказала о том, как избавиться от слез при работе с луком.

Шеф-повар, стоя на собственной кухне, поделилась своими впечатлениями от нарезания этого растения. В статье объясняется, что слезы льются из-за ферментов и сульфеновых кислот, которые высвобождаются при повреждении клеток и образуют вещество пропанетиальный S-оксид. Оксид при контакте со слизистой глаза превращается в серную кислоту и из-за раздражения текут слезы. Чтобы обойтись без этого, следует сделать два шага, объяснила Вайдс:

качественно наточить нож;

резать скользящими движениями вперед и вниз, стараясь лишний раз не проводить по срезу луковицы. В таком случае будет меньше повреждений клеток и меньше раздражающих веществ, объяснила шеф-повар.

Вайдс продемонстрировала, как должен двигаться наточенный нож во время резки. Ее сообщение набрало более 10 тыс. лайков и до сотни комментариев с благодарностью.

В комментариях под советами Вайдс люди благодарили за советы и давали собственные рекомендации. Кто-то писал, что это "непревзойденно", и замечал, что на них повеяло "настроениями родительского дома". Другие замечали, что обычно они заливаются слезами и поэтому делают перерывы при работе с луком. Другие же дали собственные советы. Например, чтобы спокойно работать на кухне, можно включать вентилятор за спиной (он будет относить раздражающие вещества), или положить овощ на 20-30 мин. в морозилку, или надеть линзы, которые защитят от ферментов.

Кулинарные советы — рекомендация относительно вентилятора от слез Фото: Скриншот Кулинарные советы — рекомендация относительно лука в холодильнике Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о кулинарных советах, которыми делились опытные повара. Например, кулинары рассказали, как готовить первое блюдо, чтобы оно получилось гарантированно вкусным. Среди советов — готовить исключительно на мясном бульоне с косточкой и не разбавлять кипяченой водой.

Напоминаем, в сентябре на портале опубликовали рецепт тыквенного супа, который готовится с сахаром и апельсинами. Зимой пригодится гороховый суп с грибами и экзотическими овощами.