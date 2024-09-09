Шеф-кухарка схвилювала мережу, пояснивши як правильно різати цибулю без сліз (відео)

Професійна шеф-кухарка поділилась досвідом, як різати цибулю без сліз. У відповідь прочитала слова вдячності і дізналась про ще три способи захистити очі від ферментів.

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Щоб не стікати слізьми на кухні під час різання цибулі, можна скористатись кулінарними порадами від шеф-кухарки, яка займається цим десяток років. Користувачі соцмереж, коли дізнались про такі поради, подякували і поділились власним досвідом. Про рекомендації щодо різання цибулі на кухні розповіли на порталі Mirror.

Журналісти відшукали поради кулінарної шефині Еріки Вайдс (Erica Wides), яка подорожує Аргентиною, Грецією, Уругваєм, Чилі та ділиться порадами про те, як готувати і чому страви мають певний смак. Вайдс у блозі в Instagram під назвою The Chef Smarty Pants розповіла про те, як позбутись сліз під час роботи з цибулею.

Шеф-кухарка, стоячи на власній кухні, поділилась своїми враженнями від різання цієї рослини. У статті пояснюється, що сльози ллються через ферменти та сульфенові кислоти, які вивільняються при пошкодженні клітин і утворюють речовину пропанетіальний S-оксид. Оксид при контакті зі слизовою ока перетворюється у сірчану кислоту і через подразнення течуть сльози. Щоб обійтись без цього, слід зробити два кроки, пояснила Вайдс:

якісно нагострити ніж;

різати ковзаючими рухами вперед і вниз, намагаючись зайвий раз не проводити по зрізу цибулини. У такому випадку буде менше пошкоджень клітин і менше подразнюючих речовин, пояснила шеф-кухар.

Вайдс продемонструвала, як має рухатись нагострений ніж під час різання. Її допис набрав понад 10 тис. вподобайок та до сотні коментарів з вдячністю.

У коментарях під порадами Вайдс люди дякували за поради і давали власні рекомендації. Хтось писав, що це "неперевершено", і зауважував, що на них повіяло "настроями батьківського дому". Інші зауважували, що зазвичай вони заливаються слізьми і тому роблять перерви при роботі з цибулею. Інші ж дали власні поради. Наприклад, щоб спокійно працювати на кухні, можна вмикати вентилятор за спиною (він відноситиме подразнюючі речовини), або покласти овоч на 20-30 хв. у морозилку, або вдягнути лінзи, які захистять від ферментів.

Кулінарні поради - рекомендація щодо вентилятора від сліз Фото: Скриншот Кулінарні поради - рекомендація щодо цибулі в холодильнику Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про кулінарні поради, якими ділились досвідчені кухарі. Наприклад, кулінари розповіли, як готувати першу страву, щоб вона вийшла гарантовано смачною. Серед порад — готувати виключно на м'ясному бульйоні з кісточкою та не розбавляти кип'яченою водою.

Нагадуємо, у вересні на порталі опублікували рецепт гарбузового супу, який готується з цукром та апельсинами. Взимку стане у нагоді гороховий суп з грибами та екзотичними овочами.