Поживно і корисно: смачний гороховий суп із секретом

Класичний гороховий суп — це завжди смачно, але все ж таки урізноманітнити раціон ніколи зайвим не буває.

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Горох — неймовірно корисний продукт. З нього часто роблять салати, нерідко роблять закуски і доповнення до омлету або іншої сніданкової страви. Але вершиною мистецтва приготування гороху зазвичай є суп — духмяний, гарячий і ситий.

Гороховий суп із грибами

Інгредієнти:

1,5 літра бульйону;

1 склянка гороху;

1 лавровий лист;

1 морква;

1 цибулина;

1 стебло селери;

500 грамів печериць;

1 ст. л. олії;

каррі, сіль, чорний перець — за смаком.

У каструлю потрібно вилити бульйон, додати горох і лавровий лист, після чого варити на повільному вогні протягом 30 хвилин. Гриби слід помити і нарізати скибочками, моркву та цибулю потрібно очистити та подрібнити кубиками. Селеру нарізати кружальцями.

На сковороді з додаванням олії потрібно обсмажити цибулю, моркву та селеру. Гриби слід додати до гороху. Коли він 30 хвилин повариться, почекати 15 хвилин і додати смажені овочі. Ще через 5 хвилин суп потрібно зняти з вогню, посолити, поперчити, додати каррі. Перед подачею страву посипати зеленню.

Гороховий суп-пюре з беконом

Інгредієнти:

250 г гороху;

1 цибулина;

1 морква;

50 г вершкового масла;

300 г бекону;

сіль — за смаком.

Горох потрібно замочити на декілька годин, а потім варити близько години. Цибулю та моркву потрібно очистити, подрібнити кубиками та соломкою, після чого обсмажити на вершковому маслі. Їх потрібно додати до гороху за 15 хвилин до готовності.

Коли всі складові супу зваряться, гущу з гороху та інших інгредієнтів потрібно вийняти і за допомогою блендера зробити пюре, після чого знову повернути на вогонь. На сковороді потрібно обсмажити бекон, додати в суп, довести все до кипіння і посолити.

Смачного!