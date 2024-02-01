Питательно и полезно: вкусный гороховый суп с секретом

Классический гороховый суп — это всегда вкусно, но все же разнообразить рацион никогда лишним не бывает.

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Горох — невероятно полезный продукт. Из него часто делают салаты, нередко делают закуски и дополнение к омлету или другому блюду на завтрак. Но вершиной искусства приготовления гороха обычно является суп — ароматный, горячий и сытный.

Гороховый суп с грибами

Ингредиенты:

1,5 литра бульона;

1 стакан гороха;

1 лавровый лист;

1 морковь;

1 луковица;

1 стебель сельдерея;

500 граммов шампиньонов;

1 ст. л. растительного масла;

карри, соль, черный перец — по вкусу.

В кастрюлю нужно вылить бульон, добавить горох и лавровый лист, после чего варить на медленном огне в течение 30 минут. Грибы следует помыть и нарезать ломтиками, морковь и лук нужно очистить и измельчить кубиками. Сельдерей следует нарезать кружочками.

На сковороде с добавлением масла нужно обжарить лук, морковь и сельдерей. Грибы следует добавить к гороху. Когда он 30 минут поварится, подождать 15 минут и добавить жареные овощи. Еще через 5 минут суп нужно снять с огня, посолить, поперчить, добавить карри. Перед подачей блюдо посыпать зеленью.

Гороховый суп-пюре с беконом и беконом

Ингредиенты:

250 г гороха;

1 луковица;

1 морковь;

50 г сливочного масла;

300 г бекона;

соль — по вкусу.

Горох нужно замочить на несколько часов, а затем варить около часа. Лук и морковь нужно очистить, измельчить кубиками и соломкой, после чего обжарить на сливочном масле. Их нужно добавить к гороху за 15 минут до готовности.

Когда все составляющие супа сварятся, гущу из гороха и других ингредиентов нужно вынуть и с помощью блендера сделать пюре, после чего снова вернуть на огонь. На сковороде обжарить бекон, добавить в суп, довести все до кипения и посолить.

Приятного аппетита!