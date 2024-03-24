Стоит копейки: бывший шеф-повар McDonald's рассказал о секрете в меню (фото)

Майк Харач который сейчас является звездой социальных сетей, известен тем, что делится секретами своей работы в ресторане быстрого питания. На этот раз он рассказал о бургере, о котором знают единицы.

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Бывший шеф-повар McDonald's Майк Харач рассказал о секретном пункте меню, о котором знают только самые преданные поклонники фастфуда. Об этом он сообщил в одном из своих роликов в TikTok.

Мужчина, который сейчас является звездой социальных сетей, известен тем, что делится секретами своей работы в McDonald's. Он уже рассказывал о том, как приготовить идеальную картошку фри в домашних условиях, но в одном из своих последних роликов он поведал о "МакГангБанге" (McGangbang). Это сэндвич, который сочетает в себе двойной чизбургер и МакЧикен.

"Возможно вы никогда о нем не слышали. На самом деле он лучше с острым МакЧикен в середине. Вы можете взять этот массивный бургер и собрать его самостоятельно за два бакса", — говорит Майк.

Повар делится секретами приготовления еды Мужчина часто рассказывает о своей работе в McDonald's Фото: TikTok

Затем он предложил любителям фастфуда попробовать заказать гигантский сэндвич при следующем посещении.

"Все, кто работает в McDonald's, знают, что это такое, независимо от того, хотят они это признавать или нет. Или называть его так. Мне интересно, если вы придете в и закажете "МакГангБанг", будут ли они знать, что это такое? Будут ли сотрудники знать, как его приготовить? Как они вам его подадут? Еще я хотел бы узнать, если вы закажете "МакГангБанг", сколько он сейчас стоит? Раньше это чудовище можно было заказать за 2 доллара", — добавил повар.

Пользователи TikTok утверждали, что все еще могут получить это блюдо, но оно стоит дороже, чем помнит шеф-повар. Зрители поспешили оставить свои отзывы по этому поводу.

"МакГангБанг" по-прежнему мой постоянный заказ, раньше он стоил 4 доллара за две штуки. Сейчас он обходится мне примерно в 9 долларов за оба", "Я получил две штуки, которые мне пришлось собирать самому, и большую порцию жареной картошки за 15 долларов", — писали они.

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