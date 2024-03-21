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МирФан

Женщина занималась йогой на парковке пекарни, которую после этого сразу же ограбила (видео)

Грабительница занимается йогой, йога, сложные упражнения, растяжка, курьезы, йога на парковке, ограбление, пекарня, украла круассаны
Фото: Instagram | Преступница выполняла сложные упражнения и была запечатлена камерой видеонаблюдения

Девушка решила размяться перед тем, как проникнуть в кондитерскую. Она украла несколько круассанов, а также другие вещи сотрудников.

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В Австралии женщина позанималась йогой прямо на парковке перед пекарней, которую потом пошла и ограбила. Об этом пишет The Mirror.

Преступница выполняла сложные упражнения и была запечатлена камерой видеонаблюдения заведения прямо перед тем, как ворваться в кондитерскую около 3 часов ночи 3 марта и украсть несколько круассанов. Роликом поделились сотрудники пекарни в социальных сетях.

"Мы были очень удивлены, когда увидели запись с камер наблюдения, сделанную во время недавнего взлома нашей кондитерской. Похоже, йога — обязательное условие перед проникновением. Было украдено несколько вещей, включая круассаны, которые явно были слишком соблазнительны для этого гибкого грабителя", — подписали работники Phillippa's Bakery видео.

К ролику добавили саундтрек из фильма "Миссия невыполнима: Протокол Фантом". Под эту мелодию гибкая девушка, одетая во все черное, катается по парковке, делая упражнения для ног и тела, прежде чем совершить преступление.

Грабительница занимается йогой, йога, сложные упражнения, растяжка, курьезы, йога на парковке, ограбление, пекарня, украла круассаны Fullscreen
Девушка занималась йогой прямо перед входом у пекарню
Фото: Instagram

Видео понравилось многим пользователям Instagram и они поспешили прокомментировать действия грабительницы.

"Это чтобы отработать калории от круассанов до того, как она их украдут?" — написал один из зрителей.

Издание отмечает, что 44-летняя жительница Ричмонда прихватила из пекарни Phillippa's хрустящиую выпучку, а также пару туфель, iPad и чистящие средства. Ей были предъявлены обвинения в краже, взломе и краже с использованием оборудования. Девушка была отпущена под залог.

Ранее Фокус сообщал, что начальник полиции извинился за офицеров, которые "списали" 264 тысячи нераскрытых дел. Трой Финнер объявил, что сотни тысяч сообщений о преступлениях так и не были переданы на расследование, так как офицеры присвоили им внутренний код, сославшись на нехватку персонала.

Также стало известно, что полиция задержала вооруженных грабителей в возрасте 60 и 70 лет. Одним из главарей банды является 70-летний Итало Де Витт по прозвищу "Немец". Мужчина хорошо знаком сотрудникам полиции, ведь в 1995 году он взял в заложники 15 банковских служащих и угрожал им оружием.