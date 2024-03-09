Начальник полиции извинился за офицеров, которые "списали" 264 тысячи нераскрытых дел

Трой Финнер объявил, что сотни тысяч сообщений о преступлениях так и не были переданы на расследование, так как офицеры присвоили им внутренний код, сославшись на нехватку персонала.

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В США начальник полиции Хьюстона пообещал восстановить доверие общественности к своему департаменту после того, как стало известно, что за последние 8 лет из-за нехватки персонала было прекращено более 264 000 дел. Об этом пишет NBC News.

В прошлом месяце начальник полиции Трой Финнер объявил, что сотни тысяч сообщений о происшествиях, включая сексуальные нападения и имущественные преступления, так и не были переданы на расследование, так как офицеры присвоили им внутренний код, сославшись на нехватку персонала. Эта цифра составляет около 10 % от 2,8 миллиона сообщений о нарушении закона, поданных за последние восемь лет.

"Я приношу извинения жертвам, их семьям, нашим гражданам за использование кода для случаев насильственных преступлений против личности. Это не то, что заслуживают жертвы. Повторюсь, этот код никогда не должен был использоваться и никогда не будет применен снова", — сказал Финнер.

Трой Финнер объявил, что сотни тысяч сообщений о преступлениях так и не были переданы на расследование Фото: Houston Police

Издание отмечает, что внутренний код является частью системы управления записями департамента и был создан в 2016 году, за несколько лет до того, как Финнер стал начальником в апреле 2021 года. Он использовался при двух предшествующих ему администрациях. По словам начальника, впервые он узнал о том, что офицеры используют этот код, в ноябре 2021 года и отдал приказ прекратить его использование. Однако 7 февраля этого года он узнал, что специальный номер по-прежнему используется для прекращения значительного числа дел о сексуальных нападениях на взрослых.

По словам Финнера, в настоящее время проводится внутреннее расследование, в ходе которого выясняется, почему приказ о прекращении использования кода не был выполнен и как он впервые стал использоваться. Два помощника начальника уже были понижены в должности из-за их роли в этом деле.

"То, что началось в 2016 году, неприемлемо. HPD как департамент несет ответственность за это, и я, как шеф, намерен убедиться, что мы это исправим", — добавил Финнер.

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