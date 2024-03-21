Мужчина использовал фотографию билета другого пассажира, чтобы попасть на рейс

Виклифф Ив Флеризард планировал переждать посадку в туалете самолета, но что-то пошло не по плану. Мужчина заявил, что просто хотел попасть домой.

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В США мужчину арестовали после того, как он предположительно сел на рейс Delta, используя фотографию билета другого пассажира. Об этом пишет CNN.

26-летний Виклифф Ив Флеризард из Техаса был арестован после того, как в воскресенье, 17 марта, сел на рейс Delta Air Lines в Солт-Лейк-Сити без билета. Американец сделал снимок посадочного талона другого пассажира, пока тот не смотрел и воспользовался им.

Мужчине предъявлено одно обвинение в незаконном проникновении на судно или самолет, говорится в жалобе, поданной в окружной суд США в штате Юта. Как утверждается в жалобе, перед посадкой на рейс в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити на записях камер наблюдения видно, как Флеризард фотографирует телефоны и посадочные талоны нескольких пассажиров, пока они не смотрят, а затем использует свой собственный телефон для посадки на рейс в Остин, штат Техас.

Оказавшись на борту, мужчина отправился в туалет в передней части и провел там "значительное количество времени", пока другие пассажиры проходили на посадку.

"После завершения посадки и непосредственно перед тем, как двери самолета были закрыты, Флеризард вышел из переднего туалета, прошел в заднюю часть самолета и вошел в другой туалет", — говорится в жалобе.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Когда он вышел, стюардесса заметила, что свободных мест нет, и подошла к мужчине, чтобы помочь ему. В этом время самолет уже отъехал от ворот и начал выруливать на взлетно-посадочную полосу. Он сказал бортпроводнице, что его место — 21F, но член экипажа подтвердила, что человек, купивший билет на это место, уже сидит на нем.

После того как стюардессы выяснили настоящее имя Флеризарда и установили, что у него нет билета или брони, самолет вернулся к выходу на посадку, и его встретили сотрудники правоохранительных органов.

Американец рассказал сотрудникам полиции, что находился в Парк-Сити для катания на сноуборде и должен был вернуться домой, чтобы повидаться с семьей. Он сказал, что ранее в воскресенье у него был забронирован билет на рейс Southwest Airlines, но он был переполнен, и его перенесли на более поздний рейс.

"Мужчина признал, что совершил ошибку и просто хотел попасть домой", — говорится в жалобе.

Ранее Фокус сообщал, что стюардесса рассказала о самых бесячих привычках пассажиров. Сиерра Мист часто рассказывает о своей работе бортпроводницей в социальных сетях. По ее словам, даже в тех рейсах, которые проходят гладко, люди ведут себя неподобающим образом.

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