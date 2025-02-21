Путешествие во времени: видео показало, каково было проснуться на тонущем "Титанике" (видео)

Видео, сделанное с помощью ИИ, воссоздало пробуждение на "Титанике" перед катастрофой, но из-за странных и нелогичных деталей оно одновременно напугало и развеселило зрителей.

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Видеоролик, опубликованный в TikTok-аккаунте @timetravellerpov, вызвал бурные обсуждения среди пользователей соцсети. Контент, созданный с использованием искусственного интеллекта, якобы показывает, каково это — проснуться на борту "Титаника" в 1912 году, за мгновения до катастрофы.

Из-за особенностей работы ИИ, видео оказалось наполнено странностями и логическими несоответствиями, что одновременно напугало и развеселило зрителей.

В ролике главный персонаж, с чьей точки зрения ведется повествование, внезапно обнаруживает себя в каюте роскошного лайнера. Сразу же бросается в глаза неестественное поведение героя: он лежит в обуви прямо в постели, а затем вид сменяется и он разглядывает себя в зеркале. Приняв загадочную позу с вытянутыми вперед руками, персонаж выходит в пустые коридоры корабля.

Среди других странных деталей — сценка с ужином, где герой зачем-то использует сразу три одинаковые вилки, неуклюже управляя ими, пытаясь справиться с едой. Однако самое тревожное начинается позже: персонаж видит айсберг, указывает на него и задыхается от ужаса. Затем он показывает рокового столкновение ледяной глыбы с лайнером. Вода мгновенно заполняет корабль, заливая лестницу, где гости продолжают танцевать, не осознавая масштаб катастрофы.

Еще одна странная деталь — пассажиры первого класса заходят в лифт, наполненный водой, а сам главный герой погружается в бушующий поток, встречая… акулу. Этот элемент вызвал у зрителей наибольшее недоумение. Впрочем, это не единственный сюрреалистичный момент: музыканты "Титаника", продолжавшие играть до самого конца, вдруг оказываются окутаны таинственной дымкой, а один из них по ошибке использует смычок вместо трубы.

Акула в коридоре Фото: TikTok

В финале герой драматично прыгает за борт, но, несмотря на ледяную воду, внезапно оказывается в спасательной шлюпке, дрожа и наблюдая за крушением лайнера. Завершается видео сценой, где он снова вытягивает руки вперед, возможно, вспоминая свои прогулки по коридорам корабля.

Пользователи TikTok по-разному отреагировали на видео. Некоторые признались, что ролик вызвал у них тревожные чувства, а другие посмеялись над нелепыми деталями.

"Это ранит меня больше всего", "Почему я плачу?", "Вы тоже 3 вилками кушаете?", "А где Ди Каприо", "Эмз,только у него есть телефон", "Акула, плывущая по коридору, вынесла меня", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что пилот самолета потерял сознание во время полета. О случившемся сообщил один из пассажиров рейса. По его словам, происшествие произошло примерно через два часа после взлета.

Также стало известно, что сотни пассажиров застряли на снежном острове на несколько дней. Одному из путешественников потребовалась экстренная медицинская помощь. После посадки медики забрали его в больницу, но из-за сильного ветра остальные пассажиры и экипаж застряли в аэропорту посреди снежной бури.