Экстренная посадка: сотни пассажиров застряли на снежном острове на несколько дней (видео)

Одному из пассажиров потребовалась экстренная медицинская помощь. После посадки медики забрали его в больницу, но из-за сильного ветра остальные пассажиры и экипаж застряли в аэропорту посреди снежной бури.

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Переполненный самолет авиакомпании United Airlines, направлявшийся из Ньюарка (США) в Дублин (Ирландия), был вынужден провести несколько дней в заснеженном Ньюфаундленде (Канада) после экстренного изменения маршрута из-за неотложной медицинской ситуации на борту. Об этом пишет Daily Mail.

Рейс 23 вылетел из международного аэропорта Ньюарк Либерти в четверг. На борту находились 259 пассажиров, включая верховного католического кардинала Америки Тимоти Долана. Примерно через три часа после начала полета одному из них потребовалась экстренная медицинская помощь, в результате чего самолет был перенаправлен в международный аэропорт Сент-Джонс в Ньюфаундленде, Канада.

По прибытию медицинские службы встретили самолет и госпитализировали пассажира, нуждавшегося в помощи. Однако из-за сильного ветра остальные пассажиры и экипаж не смогли продолжить путешествие и застряли в небольшом аэропорту посреди снежной бури.

Пассажиры провели несколько дней в аэропорту Фото: United Airlines

Кардинал Долан воспользовался сложившейся ситуацией и провел мессу в местной церкви, поблагодарив жителей за гостеприимство. Однако не все пассажиры восприняли задержку спокойно. Многие жаловались в соцсетях на невозможность получить багаж в течение двух дней.

"Обновление от United: нам сообщили, что мы не можем забрать наш зарегистрированный багаж, потому что на улице слишком ветрено. Это уже 48 часов без сменной одежды при 20°F (−6°C) на улице", — написал в X (бывший Twitter) один из пассажиров.

Международный аэропорт Сент-Джонс заранее предупредил о возможных задержках из-за снегопада, а авиакомпания United Airlines предоставила пассажирам размещение в гостинице и талоны на питание.

Погодные условия улучшились только к воскресенью, 16 февраля, и пассажиры смогли вылететь в Дублин. По информации авиакомпании, самолет прибыл в Ирландию в 16:18 по местному времени.

Ранее Фокус сообщал, что пилот самолета потерял сознание во время полета. О случившемся сообщил один из пассажиров рейса. По его словам, происшествие произошло примерно через два часа после взлета.

Также стало известно, что лодка-призрак едва не оставила мужчину без денег. Неожиданная находка после урагана быстро привлекла внимание местных жителей и туристов. Однако местные власти расценили судно как угрозу безопасности и постановили убрать его.