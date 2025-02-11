Штраф до $1000 в день: как лодка-призрак едва не оставила мужчину без денег (фото)

Неожиданная находка после урагана быстро привлекла внимание местных жителей и туристов. Однако местные власти расценили судно как угрозу безопасности и постановили убрать его.

Related video

Ураган "Элен", обрушившийся на побережье Флориды (США) в 2024 году, оставил после себя множество последствий, но одной из самых необычных оказалась история 31-футового парусника Shenanigans. Судно оказалось выброшенным на берег в районе Dunedin Causeway, неподалеку от Тампы. Об этом пишет Money Wise.

Неожиданная находка быстро привлекла внимание местных жителей и туристов. Люди фотографировались с лодкой, а один из ресторанов даже разместил на ней вывеску, рекламирующую холодное пиво. Однако местные власти расценили судно как угрозу безопасности и постановили убрать его.

Изначально ответственность за это попытались возложить на Джона Флеминга, жителя округа Пинеллас, который продал Shenanigans еще в 2019 году. Он получил официальное уведомление о нарушении, в котором говорилось, что лодку весом 11 000 фунтов необходимо убрать, иначе ему грозит штраф до 1000 долларов в день.

Судно оказалось выброшенным на берег в районе Dunedin Causeway Фото: NBC News

Флеминг, удивленный ситуацией, сразу попытался объяснить, что уже пять лет не является владельцем судна. Однако это не помогло — чиновники округа заявили, что именно он несет ответственность за ее ликвидацию. В противном случае власти могли бы сами убрать лодку, но затем выставили бы Флемингу счет за работы.

"Я в шоке. Невероятно, что такое вообще могло произойти", — признавался мужчина.

Флеминг пытался связаться с окружными властями, но столкнулся с бюрократической стеной. Он оставлял сообщения офицеру, выписавшему нарушение, звонил его начальнику, но долгое время не получал внятного ответа. Наконец, когда чиновник все же перезвонил, он подтвердил: лодку действительно нужно убрать, а если Флеминг считает себя непричастным, то может подать в суд на ее реального владельца, чтобы возместить расходы.

Но перспектива долгих судебных разбирательств казалась Флемингу слишком сложной и затратной. Тогда он решил обратиться за помощью к журналистке Шеннон Бэнкен.

Многие судна пострадали во время шторма Фото: NBC News

После вмешательства СМИ ситуация резко изменилась. Вскоре Флеминг получил звонок от властей с хорошими новостями: чиновники нашли нынешнего владельца Shenanigans и уведомили его о необходимости убрать судно.

Оказалось, что причиной недоразумения стало отсутствие опыта у сотрудника, выписавшего нарушение. Он недавно начал работать в отделе по соблюдению правил и не был знаком с базами данных, используемыми для поиска владельцев судов.

Флеминг с облегчением вздохнул, осознав, что избежал серьезных проблем.

"Я снят с крючка! Благодаря вам мне не пришлось обращаться к адвокату", — сказал он журналистам. Он добавил, что если бы не вмешательство прессы, ситуация могла бы обернуться настоящим кошмаром.

Ранее Фокус сообщал, что бесплатный круиз обошелся мужчине в 47 тысяч долларов. Майк Кэмерон и его подруга Тамра Мастерман выиграли морскую прогулку, за которую им не надо было платить. Спустя несколько дней после начала путешествия мужчина почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, которая дорого обошлась ему.

Также стало известно, что туристка осталась без нижнего белья во время поездки. Габби Морган сообщила, что неизвестные украли ее холодильник с продуктами и алкогольными напитками, а также личные вещи. В результате этого неприятного инцидента женщина понесла убытки на сумму более 400 долларов.