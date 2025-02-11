Штраф до $1000 на день: як човен-привид ледь не залишив чоловіка без грошей (фото)

Несподівана знахідка після урагану швидко привернула увагу місцевих жителів і туристів. Однак місцева влада розцінила судно як загрозу безпеці і постановила прибрати його.

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Ураган "Елен", що обрушився на узбережжя Флориди (США) 2024 року, залишив після себе безліч наслідків, але однією з найнезвичайніших виявилася історія 31-футового вітрильника Shenanigans. Судно виявилося викинутим на берег у районі Dunedin Causeway, неподалік від Тампи. Про це пише Money Wise.

Несподівана знахідка швидко привернула увагу місцевих жителів і туристів. Люди фотографувалися з човном, а один із ресторанів навіть розмістив на ньому вивіску, що рекламує холодне пиво. Однак місцева влада розцінила судно як загрозу безпеці і постановила прибрати його.

Спочатку відповідальність за це спробували покласти на Джона Флемінга, жителя округу Пінеллас, який продав Shenanigans ще 2019 року. Він отримав офіційне повідомлення про порушення, в якому йшлося про те, що човен вагою 11 000 фунтів необхідно прибрати, інакше йому загрожує штраф до 1000 доларів на день.

Судно виявилося викинутим на берег у районі Dunedin Causeway Фото: NBC News

Флемінг, здивований ситуацією, одразу спробував пояснити, що вже п'ять років не є власником судна. Однак це не допомогло — чиновники округу заявили, що саме він несе відповідальність за її ліквідацію. В іншому разі влада могла б сама прибрати човен, але потім виставила б Флемінгу рахунок за роботи.

"Я в шоці. Неймовірно, що таке взагалі могло статися", — зізнавався чоловік.

Флемінг намагався зв'язатися з окружною владою, але зіткнувся з бюрократичною стіною. Він залишав повідомлення офіцеру, який виписав порушення, дзвонив його начальнику, але довгий час не отримував чіткої відповіді. Зрештою, коли чиновник усе ж передзвонив, він підтвердив: човен справді треба прибрати, а якщо Флемінг вважає себе непричетним, то може подати до суду на його реального власника, щоб відшкодувати витрати.

Але перспектива довгих судових розглядів здавалася Флемінгу занадто складною і витратною. Тоді він вирішив звернутися по допомогу до журналістки Шеннон Бенкен.

Багато суден постраждали під час шторму Фото: NBC News

Після втручання ЗМІ ситуація різко змінилася. Незабаром Флемінг отримав дзвінок від влади з хорошими новинами: чиновники знайшли нинішнього власника Shenanigans і повідомили його про необхідність прибрати судно.

Виявилося, що причиною непорозуміння стала відсутність досвіду у співробітника, який виписав порушення. Він нещодавно почав працювати у відділі з дотримання правил і не був знайомий із базами даних, що використовуються для пошуку власників суден.

Флемінг із полегшенням зітхнув, усвідомивши, що уникнув серйозних проблем.

"Я знятий з гачка! Завдяки вам мені не довелося звертатися до адвоката", — сказав він журналістам. Він додав, що якби не втручання преси, ситуація могла б обернутися справжнім кошмаром.

Раніше Фокус повідомляв, що безплатний круїз обійшовся чоловікові в 47 тисяч доларів. Майк Кемерон і його подруга Тамра Мастерман виграли морську прогулянку, за яку їм не треба було платити. Через кілька днів після початку подорожі чоловік відчув себе погано і звернувся за медичною допомогою, яка дорого обійшлася йому.

Також стало відомо, що туристка залишилася без спідньої білизни під час поїздки. Габбі Морган повідомила, що невідомі поцупили її холодильник із продуктами та алкогольними напоями, а також особисті речі. Унаслідок цього неприємного інциденту жінка зазнала збитків на суму понад 400 доларів.