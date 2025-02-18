Екстрена посадка: сотні пасажирів застрягли на засніженому острові на кілька днів (відео)

Одному з пасажирів знадобилася екстрена медична допомога. Після посадки медики забрали його в лікарню, але через сильний вітер інші пасажири та екіпаж застрягли в аеропорту посеред сніжної бурі.

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Переповнений літак авіакомпанії United Airlines, що прямував із Ньюарка (США) до Дубліна (Ірландія), був змушений провести кілька днів у засніженому Ньюфаундленді (Канада) після екстреної зміни маршруту через невідкладну медичну ситуацію на борту. Про це пише Daily Mail.

Рейс 23 вилетів із міжнародного аеропорту Ньюарк Ліберті в четвер. На борту перебували 259 пасажирів, включно з верховним католицьким кардиналом Америки Тімоті Доланом. Приблизно через три години після початку польоту одному з них знадобилася екстрена медична допомога, унаслідок чого літак було перенаправлено в міжнародний аеропорт Сент-Джонс у Ньюфаундленді, Канада.

По прибуттю медичні служби зустріли літак і госпіталізували пасажира, який потребував допомоги. Однак через сильний вітер інші пасажири та екіпаж не змогли продовжити подорож і застрягли в невеликому аеропорту посеред сніжної бурі.

Пасажири провели кілька днів в аеропорту Фото: United Airlines

Кардинал Долан скористався ситуацією, що склалася, і провів месу в місцевій церкві, подякувавши жителям за гостинність. Однак не всі пасажири сприйняли затримку спокійно. Багато хто скаржився в соцмережах на неможливість отримати багаж протягом двох днів.

"Оновлення від United: нам повідомили, що ми не можемо забрати наш зареєстрований багаж, тому що надворі занадто вітряно. Це вже 48 годин без змінного одягу за 20°F (-6°C) на вулиці", — написав у X (колишній Twitter) один із пасажирів.

Міжнародний аеропорт Сент-Джонс заздалегідь попередив про можливі затримки через снігопад, а авіакомпанія United Airlines надала пасажирам розміщення в готелі й талони на харчування.

Погодні умови покращилися тільки до неділі, 16 лютого, і пасажири змогли вилетіти в Дублін. За інформацією авіакомпанії, літак прибув до Ірландії о 16:18 за місцевим часом.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот літака знепритомнів під час польоту. Про те, що трапилося, повідомив один із пасажирів рейсу. За його словами, подія сталася приблизно через дві години після зльоту.

Також стало відомо, що човен-привид ледь не залишив чоловіка без грошей. Несподівана знахідка після урагану швидко привернула увагу місцевих жителів і туристів. Однак місцева влада розцінила судно як загрозу безпеці та постановила прибрати його.