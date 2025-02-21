Подорож у часі: відео показало, як було прокинутися на потопаючому "Титаніку" (відео)

Відео, зроблене за допомогою ШІ, відтворило пробудження на "Титаніку" перед катастрофою, але через дивні та нелогічні деталі воно одночасно налякало і розвеселило глядачів.

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Відеоролик, опублікований у TikTok-акаунті @timetravellerpov, викликав бурхливі обговорення серед користувачів соцмережі. Контент, створений із використанням штучного інтелекту, нібито показує, як це — прокинутися на борту "Титаніка" в 1912 році, за миті до катастрофи.

Через особливості роботи ШІ, відео виявилося наповнене дивацтвами і логічними невідповідностями, що одночасно налякало і розвеселило глядачів.

У ролику головний персонаж, з чиєї точки зору ведеться розповідь, раптово виявляє себе в каюті розкішного лайнера. Одразу ж впадає в око неприродна поведінка героя: він лежить у взутті просто в ліжку, а потім вигляд змінюється, і він роздивляється себе в дзеркалі. Прийнявши загадкову позу з витягнутими вперед руками, персонаж виходить у порожні коридори корабля.

Серед інших дивних деталей — сценка з вечерею, де герой для чогось використовує одразу три однакові виделки, незграбно керуючи ними, намагаючись впоратися з їжею. Однак найтривожніше починається пізніше: персонаж бачить айсберг, вказує на нього і задихається від жаху. Потім він показує фатальне зіткнення крижаної брили з лайнером. Вода миттєво заповнює корабель, заливаючи сходи, де гості продовжують танцювати, не усвідомлюючи масштаб катастрофи.

Ще одна дивна деталь — пасажири першого класу заходять у ліфт, наповнений водою, а сам головний герой занурюється в бурхливий потік, зустрічаючи... акулу. Цей елемент викликав у глядачів найбільше здивування. Утім, це не єдиний сюрреалістичний момент: музиканти "Титаніка", які продовжували грати до самого кінця, раптом опиняються оповиті таємничим серпанком, а один із них помилково використовує смичок замість труби.

Акула в коридорі Фото: TikTok

У фіналі герой драматично стрибає за борт, але, незважаючи на крижану воду, раптово опиняється в рятувальній шлюпці, тремтячи і спостерігаючи за катастрофою лайнера. Завершується відео сценою, де він знову витягує руки вперед, можливо, згадуючи свої прогулянки коридорами корабля.

Користувачі TikTok по-різному відреагували на відео. Деякі зізналися, що ролик викликав у них тривожні почуття, а інші посміялися над безглуздими деталями.

"Це ранить мене найбільше", "Чому я плачу?", "Ви теж 3 вилками їсте?", "А де Ді Капріо", "Емз, тільки в нього є телефон", "Акула, що пливе коридором, винесла мене", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот літака знепритомнів під час польоту. Про те, що трапилося, повідомив один із пасажирів рейсу. За його словами, подія сталася приблизно через дві години після зльоту.

Також стало відомо, що сотні пасажирів застрягли на сніговому острові на кілька днів. Одному з мандрівників знадобилася екстрена медична допомога. Після посадки медики забрали його в лікарню, але через сильний вітер інші пасажири та екіпаж застрягли в аеропорту посеред снігової бурі.