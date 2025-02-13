Леденящий душу звук со дна океана: ученые записали звук взрыва подводного аппарата "Титан" (видео)

Исследователи записали и выложили в сеть звук катастрофической аварии подводного аппарата, которая унесла жизни пяти пассажиров на пути к затонувшему "Титанику".

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Спустя два года после того, как пять пассажиров подводного батискафа "Титан" погибли по пути к обломкам затонувшего в Северной Атлантике "Титаника", Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовало аудиоклип с моментом смертоносного взрыва. Запись стала первой, которая была публично опубликована правительственными чиновниками, пишет Popular Science.

Звук взрыва был записан 18 июня 2023 года пришвартованным пассивным акустическим регистратором примерно в 1448 километрах от места катастрофы. Короткий клип начинается с нескольких мгновений относительной тишины перед глубоким, устойчивым грохотом, приближается к 400 Гц, согласно прилагаемой диаграмме частот.

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Известно, что компания OceanGate, основанная в 2007 году, впервые начала предлагать частные погружения к останкам исторического лайнера в 2021 году. За 250 000 долларов за место туристы могли прокатиться внутри подводной лодки компании в путешествии на 3,2 километра к объекту подводного культурного наследия ЮНЕСКО.

Батискаф "Титан" провела несколько экскурсий в течение следующих двух лет, но часто сталкивались с техническими проблемами и перебоями связи с экипажем надводного судна. Во время экскурсий многочисленные международные морские организации и эксперты неоднократно выражали обеспокоенность по поводу потенциальных недостатков конструкции подводной лодки, а также общей деятельности компании.

Катастрофа произошла 18 июня 2023 года, когда радиосвязь с батискафом "Титан" прекратилась примерно через 103 минуты после погружения, в котором участвовали генеральный директор OceanGate Стоктон Раш и еще четверо человек. Чиновники объявили, что дистанционно управляемые аппараты (ROV) обнаружили подводные обломки вблизи Титаника 22 июня, что стало завершением лихорадочных международных поисков. Отметим, что поиски в общей сложности охватили более 16 000 километров.

Позже эксперты подтвердили, что батискаф "Титан" подвергся почти мгновенному взрыву, вероятно, из-за дефекта в целостности корпуса. На этой глубине окружающая вода оказывает на объект силу, эквивалентную 2455 кг на квадратный дюйм (psi). Такое давление заставило бы Titan взорваться менее чем за 20 миллисекунд — быстрее, чем человеческий мозг мог бы зарегистрировать это событие.

Отметим, что последняя спасательная операция Береговой охраны США состоялась в октябре 2023 года и включала извлечение "дополнительных предполагаемых человеческих останков". Во время публичных слушаний Морского совета по расследованиям в сентябре 2024 года эксперты подтвердили, что взрыв "Титана" привел к образованию обломков площадью около 30 000 квадратных метров.

В ходе спасательных работ эксперты собрали сотни фрагментов обломков, но ряд более крупных частей обломков оказались слишком тяжелыми, чтобы поднять их на поверхность.

Ранее Фокус писал о том, что катастрофе батискафа "Титан": эксперты назвали новую причину трагического взрыва.