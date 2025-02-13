Моторошний звук зі дна океану: вчені записали звук вибуху підводного апарату "Титан" (відео)

Дослідники записали й виклали в мережу звук катастрофічної аварії підводного апарату, яка забрала життя п'яти пасажирів на шляху до затонулого "Титаніка".

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Через два роки після того, як п'ятеро пасажирів підводного батискафа "Титан" загинули дорогою до уламків затонулого в Північній Атлантиці "Титаніка", Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) опублікувало аудіокліп із моментом смертоносного вибуху. Запис став першим, який був публічно опублікований урядовими чиновниками, пише Popular Science.

Звук вибуху був записаний 18 червня 2023 року пришвартованим пасивним акустичним реєстратором приблизно за 1448 кілометрів від місця катастрофи. Короткий кліп починається з кількох миттєвостей відносної тиші перед глибоким, стійким гуркотом, що наближається до 400 Гц, згідно з діаграмою частот, що додається.

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Відомо, що компанія OceanGate, заснована 2007 року, вперше почала пропонувати приватні занурення до останків історичного лайнера 2021 року. За 250 000 доларів за місце туристи могли покататися всередині підводного човна компанії в подорожі на 3,2 кілометра до об'єкта підводної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Батискаф "Титан" провів кілька екскурсій протягом наступних двох років, але часто стикалися з технічними проблемами й перебоями зв'язку з екіпажем надводного судна. Під час екскурсій численні міжнародні морські організації та експерти неодноразово висловлювали стурбованість з приводу потенційних недоліків конструкції підводного човна, а також загальної діяльності компанії.

Катастрофа сталася 18 червня 2023 року, коли радіозв'язок із батискафом "Титан" припинився приблизно за 103 хвилини після занурення, у якому брали участь генеральний директор OceanGate Стоктон Раш і ще четверо осіб. Чиновники оголосили, що дистанційно керовані апарати (ROV) виявили підводні уламки поблизу Титаніка 22 червня, що стало завершенням гарячкових міжнародних пошуків. Зазначимо, що пошуки загалом охопили понад 16 000 кілометрів.

Пізніше експерти підтвердили, що батискаф "Титан" зазнав майже миттєвого вибуху, ймовірно, через дефект у цілісності корпусу. На цій глибині навколишня вода чинить на об'єкт силу, еквівалентну 2455 кг на квадратний дюйм (psi). Такий тиск змусив би Titan вибухнути менш ніж за 20 мілісекунд — швидше, ніж людський мозок міг би зареєструвати цю подію.

Зазначимо, що остання рятувальна операція Берегової охорони США відбулася в жовтні 2023 року і передбачала вилучення "додаткових передбачуваних людських останків". Під час публічних слухань Морської ради з розслідувань у вересні 2024 року експерти підтвердили, що вибух "Титана" призвів до утворення уламків площею близько 30 000 квадратних метрів.

Під час рятувальних робіт експерти зібрали сотні фрагментів уламків, але низка більших частин уламків виявилися надто важкими, щоб підняти їх на поверхню.

Раніше Фокус писав про те, що катастрофа батискафа "Титан": експерти назвали нову причину трагічного вибуху.