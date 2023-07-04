Катастрофічний вибух "Титана", що прямував до Титаніка: чим це обернулося для тих, хто був на борту

Професор фізики пояснив, як стався вибух і що відчув екіпаж підводного апарата в цей момент.

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За даними Берегової охорони США, підводний апарат "Титан", який прямував до Титаніка, а місія з порятунку привернула увагу всього світу, зазнав "катастрофічного вибуху". Влада повідомляє, що трагічним результатом цієї події стала загибель п'яти пасажирів, які перебували на борту батискафа і загинули, як припускається, під час вибуху, пише Sci Tech Daily.

Видатний професор фізики Північно-Східного університету Арун Бансіл розповів, як відбувався цей вибух і який вплив він справив на екіпаж "Титана".

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"Вибух" підводного човна

Коли підводний апарат перебуває глибоко в океані, він піддається впливу сили на свою поверхню через тиск води. Ця сила стає більшою, ніж корпус апарата здатний витримати, внаслідок чого "судно вибухає".

Однак вибух підводного човна відрізняється від звичайного. Простими словами, імплозія — протилежність вибуху, оскільки під час звичайного вибуху сила діє назовні, тоді як під час імплозії вона буде спрямована всередину.

"Катастрофічний вибух" і вплив на екіпаж

За словами Бансіла, як і вибухи, імплозії надзвичайно сильні. Коли корпус розвалюється під дією величезного зовнішнього тиску, вивільняється величезна кількість енергії. У результаті чого п'ятеро пасажирів батискафа фактично загинули б миттєво. На думку професора, ті, хто перебував на судні у момент вибуху, не відчули б болю і не зрозуміли б, що їх вдарило.

Як підводні човни переміщуються на таких глибинах, і чому "Титан" не зміг

Ключем до глибоководних занурень є конструкція корпусу, яка фактично захищає судно від великого зовнішнього тиску води, що намагається розчавити корпус. Здебільшого для будівництва підводних апаратів використовують технології, засновані на сталі, титані та алюмінії. Професор зазначає, що характеристики цих металів при екстремальних навантаженнях є добре вивченими.

Водночас за словами Бансіла, корпус "Титана" був експериментальною конструкцією. Переважно у ньому використали вуглецеві волокна, які легші за титан і сталь, що давало змогу звільнити у батискафі більше місця для пасажирів. Однак властивості вуглецевих волокон для глибоководних занурень, на жаль, вивчені не так добре. У результаті, за словами професора, корпус може раптово тріснути або зламатися.

Ще одним фактором, за словами Бансіла, могло стати те, що батискаф уже здійснював кілька глибоководних занурень, що могло посприяти втомі корпусу. Простими словами, це зробило його більш схильним до катастрофічних відмов.

Раніше Фокус писав про те, чому судна губляться в океані і їх так важко знайти: слідами батискафа, що прямує до "Титаніка".