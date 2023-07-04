Катастрофический взрыв "Титана", следующего к Титанику: чем это обернулось для тех, кто был на борту

Профессор физики объяснил, как произошел взрыв и что испытал экипаж подводного аппарата в этот момент.

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По данным Береговой охраны США, подводный аппарат "Титан", который следовал к Титанику, а миссия по спасению привлекла внимание всего мира, испытал "катастрофический взрыв". Власти сообщают, что трагическим результатом этого события стала гибель пяти пассажиров, которые находились на борту батискафа и погибли, как предполагается, во время взрыва, пишет Sci Tech Daily.

Выдающийся профессор физики Северо-Восточного университета Арун Бансил рассказал, как происходил этот взрыв и какое влияние он оказал на экипаж "Титана".

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"Взрыв" подводной лодки

Когда подводный аппарат находится глубоко в океане, он подвергается воздействию силы на свою поверхность из-за давления воды. Эта сила становится больше, чем корпус аппарата способен выдержать, в результате чего "судно взрывается".

Однако взрыв подводной лодки отличается от обычного. Простыми словами, имплозия — противоположность взрыва, так как при обычном взрыве сила действует наружу, тогда как при имплозии она будет направлена внутрь.

"Катастрофический взрыв" и влияние на экипаж

По словам Бансила, как и взрывы, имплозии чрезвычайно сильны. Когда корпус разваливается под действием огромного внешнего давления, высвобождается огромное количество энергии. В результате чего пятеро пассажиров батискафа фактически погибли бы мгновенно. По мнению профессора, те, кто находился на судне в момент взрыва не испытали бы боли и не поняли бы, что их ударило.

Как подводные лодки перемещаются на таких глубинах, и почему "Титан" не смог

Ключом к глубоководным погружениям является конструкция корпуса, которая фактически защищает судно от большого внешнего давления воды, пытающееся раздавить корпус. По большей части для строительства подводных аппаратов используются технологии основанные на стали, титане и алюминии. Профессор отмечает, что характеристики этих металлов при экстремальных нагрузках являются хорошо изученными.

В то же время, по словам Бансила, корпус "Титана" представлял собой экспериментальную конструкцию. В основном в нем использовались углеродные волокна, которые легче титана и стала, что позволяло освободить в батискафе больше места для пассажиров. Однако свойства углеродных волокон для глубоководных погружений, увы, изучены не так хорошо. В результате, по словам профессора, корпус может внезапно треснуть или сломаться.

Еще одним фактором, по словам Бансила, могло стать то, что батискаф уже совершал несколько глубоководных погружений, что могло поспособствовать усталости корпуса. Простыми словами, это сделало его более склонным к катастрофическим отказам.

Ранее Фокус писал о том, почему суда теряются в океане и их так трудно найти: по следам батискафа, следующего к "Титанику".