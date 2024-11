Марго Роббі розповіла, що допомагає їй швидко заплакати на зйомках

Цей метод Марго відкрила для себе, знімаючись у фільмі "Вовк з Волл-стріт".

34-річна австралійська акторка Марго Роббі слухає саундтрек до фільму-катастрофи 1997 року "Титанік" щоразу, коли їй потрібно налаштуватися на емоційний лад і поплакати на зйомках сцен. Цей метод вона "обкатала", знімаючись у картині 2013 року "Вовк з Волл-стріт", зізналася вона в майбутньому випуску подкасту Talking Pictures: A Movie Memories, пише Variety.

"Я можу навіть просто почути музичну тему "Титаніка", і я розплачуся. І ось що я роблю на знімальному майданчику, якщо мені потрібно поплакати в сцені", — зізналася Роббі, яка нещодавно стала мамою вперше.

Романтична епопея Джеймса Кемерона, в якій знімалися Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет, включала музику Джеймса Горнера, автора оскароносної пісні My Heart Will Go On, яку виконала Селін Діон.

"У "Вовку з Волл-стріт" була велика, божевільна сцена після того, як я попросила розлучення і таке інше. І Кейт Вінслет прийшла на знімальний майданчик, щоб відвідати Лео того дня. Я була в кімнаті поруч із ними, слухала саундтрек до "Титаніка", намагаючись залишатися в сумному, слізливому стані. А потім я побачила, як Кейт Вінслет і Лео пройшли повз. Це було дуже сюрреалістично", — продовжила Марго.

"Титанік" Джеймса Кемерона здобув 11 премій "Оскар", включно з "Найкращим фільмом", "Найкращим режисером", "Найкращим оригінальним саундтреком" і "Найкращою оригінальною піснею" для My Heart Will Go On, яка залишається одним із найбільш продаваних синглів усіх часів.

