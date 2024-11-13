"Ейфорія" повертається: голова HBO спростував чутки про скасування серіалу

За словами гендиректора HBO, зйомки 3 сезону "Ейфорії" почнуться вже в січні 2025 року.

3 сезон "Ейфорії", всупереч чуткам про закриття проєкту, отримав дату початку зйомок після дворічної паузи — січень 2025 року. Про це заявив гендиректор HBO Кейсі Блойс на пресконференції у вівторок, 12 листопада. Сезон буде складатися з 8 серій.

"Я знаю, що шоу зараз привертає багато уваги, бо, знаєте, воно створило кілька справжніх кінозірок. Вони мають різні проєкти, над якими вони працюють, але ми знімаємо цей сезон, тому нічого не змінилося", — розповів Блойс.

Відповідь Блойса стала реакцією на інформацію про закриття серіалу, яку першим поширив американський журналіст Джеф Снайдер: "Чую, що "Ейфорія" справді мертва на HBO і всі йдуть геть з проєкту".

"Я думаю, що у нас є дата початку, середина-кінець січня. Нічого не змінилося. Хтось щось сказав в інтернеті, і тоді всі ці чутки почалися. Ми знімаємо сезон. Я читав сценарії. Ми раді. Ми рухаємося вперед", — підсумував Блойс.

Підліткова драма Сема Левінсона перебуває у стадії препродакшену з 2022 року. Причиною усьому творчі розбіжності між шоураннером та командою проєкту, в низці яких виконавиця головної ролі Зендея. Через це сценарій неодноразово переписувався.

На початку 2024 року Левінсон запропонував нову ідею для продовження — 5-річний стрибок у часі. У жовтні 2024 в інтервʼю Vogue Зендея підтвердила, що це буде основою нового сезону і головні герої більше не будуть навчатися у старшій школі.

Раніше ми писали про те, що у червні 2023 року раптово загинув виконавець ролі Феско Ангус Клауд. Йому було 25 років. Це також стало одною з причин переносу зйомок.