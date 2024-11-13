"Эйфория" возвращается: глава HBO опроверг слухи об отмене сериала

По словам гендиректора HBO, съемки 3 сезона "Эйфории" начнутся уже в январе 2025 года.

3 сезон "Эйфории", вопреки слухам о закрытии проекта, получил дату начала съемок после двухлетней паузы — январь 2025 года. Об этом заявил гендиректор HBO Кейси Блойс на пресс-конференции во вторник, 12 ноября. Сезон будет состоять из 8 серий.

"Я знаю, что шоу сейчас привлекает много внимания, потому что, знаете, оно создало несколько настоящих кинозвезд. У них есть разные проекты, над которыми они работают, но мы снимаем этот сезон, поэтому ничего не изменилось", — рассказал Блойс.

Ответ Блойса стал реакцией на информацию о закрытии сериала, которую первым распространил американский журналист Джеф Снайдер: "Слышу, что "Эйфория" действительно мертва на HBO и все уходят из проекта".

"Я думаю, что у нас есть дата начала, середина-конец января. Ничего не изменилось. Кто-то что-то сказал в интернете, и тогда все эти слухи начались. Мы снимаем сезон. Я читал сценарии. Мы рады. Мы движемся вперед", — подытожил Блойс.

Подростковая драма Сэма Левинсона находится в стадии пре-продакшена с 2022 года. Причиной всему творческие разногласия между шоураннером и командой проекта, в числе которых исполнительница главной роли Зендея. Из-за этого сценарий неоднократно переписывался.

В начале 2024 года Левинсон предложил новую идею для продолжения — 5-летний скачок во времени. В октябре 2024 года в интервью Vogue Зендея подтвердила, что это будет основой нового сезона и главные герои больше не будут учиться в старшей школе.

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