Снова студентка: дочь Риз Уизерспун начинает карьеру в кино

25-летняя Ава Филипп, дочь голливудских актеров Риз Уизерспун и Райана Филиппа, дебютирует в качестве актрисы в сериале ABC "Доктор Одиссея" и сыграет одну из трех студенток-"лисиц", соперничающих за внимание главного героя Макса Банкмана.

Related video

Об этом сообщает People.

Ава – не единственная из непо-беби, кто появится в шоу. Компанию на съемочной площадке ей составят Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона и Дебби Роу, и Шарлотта Лоуренс, дочь Билла Лоуренса и Кристы Миллер.

До того как пробовать себя в кино, девушка занималась моделингом. Ава, изучавшая социальное обеспечение в Калифорнийском университете в Беркли, начала карьеру модели в 2018 году в возрасте 19 лет для осеннего лукбука Rodarte. Затем она снялась в рекламных кампаниях Ivy Park и Pat McGrath Labs, а также в рекламной компании одежды своей знаменитой 48-летней матери Draper James. Сотрудничество с модным брендом Vince Camuto, который был создан в 2005 году уроженцем Нью-Йорка Винсом Камуто, выходцем из семьи эмигрантов с Сицилии, 25-летняя Филипп начала в апреле 2023-го года.

Ава Филипп стала лицом парфюма от Vince Camuto,

В 2021-м дочь актеров призналась, что не против пойти по стопам своих знаменитых родителей и покорить киноиндустрию, тем более, что и отец, и мать, всегда поддерживали ее.

"Мои родители всегда поощряли меня выбирать правильный для меня путь и, знаете ли, направляли меня на этом пути, чтобы я делала лучший выбор. Я так благодарна за это. Это такая привилегия иметь родителей, которые поддерживают тебя таким образом и хотят, чтобы ты была той, кем ты действительно должна быть", — призналась мисс Филипп.

Девушку неоднократно в социальных сетях критиковали за лишний вес и татуировки, но Ава, похоже, не очень обращает на это внимание. Она говорит, что больше прислушивается к советам своей мамы. Риз как-то ей сказала: "Красота — это то, что делает красота. Вы красивы настолько, насколько хорошо вы относитесь к другим людям, как вы относитесь к себе и каковы вы внутри".

В сентябре прошлого года, когда Аве исполнилось 25 лет, ее мать назвала дочь "самым искренне добрым" человеком, которого она знает.

Риз Уизерспун с дочерью Авой близкие подруги

Риз Уизерспун познакомилась с Райаном Филиппом на съемках фильма "Жестокие игры" в 1997 году, и между ними сразу проскочила искра. Пара поженилась 5 июня 1999 года, а уже в сентябре на свет появилась их дочь. В 2003-м актриса подарила супругу сына Дикона.

Брак знаменитостей продлился недолго. 13 июня 2008 года они решили развестись.

Спустя три года Уизерспун снова вышла замуж. Ее вторым мжем стал агент по поиску талантов Джим Тот. Спустя 12 лет они развелись, указав причиной расставания "непримиримые разногласия". У них есть 11-летний сын Теннеси Джеймс.

Сейчас Риз встречается с немецким финансистом Оливером Хаарманном.

Ранее Фокус писал, что Риз Уизерспун рассказала о предках и показала свой роскошный дом.