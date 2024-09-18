Риз Уизерспун рассказала о предках и показала свой роскошный дом (видео)

По словам актрисы, у ее бабушки было не так много платьев, но она обладала невероятным чувством стиля. Риз Уизерспун рассказала о создании собственного бренда модной одежды и продемонстрировала некоторые модели из новой осенней коллекции.

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Знаменитая американская актриса, предприниматель и модель Риз Уизерспун пригласила поклонников в Instagram в один из своих особняков и рассказала о своих бабушке и дедушке.

48-летняя звезда продемонстрировала внешний вид своего белого двухэтажного дома с пышным садом с плющом и розмарином на переднем дворе. Ее также можно было увидеть в причудливо украшенном фойе дома, а также в спальне, на кухне, в гостиной и во дворе. На протяжении многих лет Уизерспун владела несколькими объектами недвижимости в Лос-Анджелесе и Нэшвилле. Риз объяснила, почему основала бренд модной одежды Draper James: "Я основала эту компанию, чтобы почтить свое южное наследие и, в частности, моих бабушек и дедушек, которые оказали и до сих пор оказывают наибольшее влияние на мою жизнь: мою бабушку Доротею Дрейпер и моего дедушку Уильяма Джеймса Уизерспуна".

Знаменитость добавила: "Мои бабушка и дедушка научили меня всему, что я знаю о благочестивой жизни на Юге. От них я научилась одеваться и вести себя как леди, гордиться своим домом, помогать соседям и всегда приглашать всех в гости. Моя бабушка Доротея водила только белые "кадиллаки" и всегда в надлежащих водительских перчатках". По словам актрисы, у ее бабушки было не так много платьев, но она обладала невероятным чувством стиля и знала, как извлечь максимум из любого наряда, используя аксессуары. "Ее туфли всегда сочетались с ее сумочкой, и она никогда не снимала ни жемчуг, ни обручальное кольцо", — поделилась звезда "Блондинки в законе".

Бабушка Доротея также была замечательной хозяйкой, которая всегда готовила "больше еды, чем было необходимо, и отправляла людей домой со свежим домашним печеньем и овощами". Вспоминая своего деда, Риз отметила: "Мой дедушка Джеймс мог очаровать любого. Он научил меня, что хорошие манеры и отличный стиль идут рука об руку".

Также оскароносная актриса сериала "Дикая природа" не упустила возможность продемонстрировать осеннюю коллекцию 2024 года из своей линии Draper James. "С Draper James наша цель — привнести современный, но неподвластный времени южный стиль в ваш гардероб и ваш дом, где бы вы ни жили. Мы надеемся, что вы будете заглядывать к нам почаще — наши двери всегда открыты", — отметила звезда сериала "Грязь".

Ранее, 11 сентября, Риз Уизерспун поделилась снимками со своей 25-летней дочерью.