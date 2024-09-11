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Стиль жизни

Как сестры-близнецы: Риз Уизерспун поделилась снимками со своей 25-летней дочерью (фото)

Риз Уизерспун, Ава Филипп, кафе
Фото: https://www.instagram.com/reesewitherspoon | Риз Уизерспун со своей дочерью Авой Филипп

Старшая дочь Риз Уизерспун очень похожа на нее. Многие поклонники даже не сразу поняли, кто есть кто на последней совместной фотографии.

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Знаменитая американская актриса, предприниматель и модель Риз Уизерспун поделилась с поклонниками в Instagram новыми снимками своей дочери Авы Филипп.

48-летняя звезда сериала "Блондинка в законе" теплыми словами поздравила сво. Дочь с 25-летием, назвав ее "самым по-настоящему добрым" человеком, которого она знает. "С днем ​​рождения мою замечательную дочь @avaphillippe, которая, как ни странно, является одним из самых по-настоящему добрых и мудрых людей, которых я знаю. Я люблю тебя всем сердцем. Продолжай светить своим прекрасным светом, моя милая девочка!", — подписала фотографии звезда "Большой маленькой лжи".

Посвященное дню рождения дочери фото Риз произвело фурор среди 30,3 миллионов ее подписчиков, собрав более полумиллиона лайков и тысячи комментариев, в которых поклонники отметили, насколько они похожи: "Близнецы или сестры", "Идеальное сочетание знаменитых родителей", "Удивительно! Она так похожа на тебя, что я сначала не понял, кто есть кто. Поздравляю вас обоих".

Ава Филипп — дочь Риз от ее бывшего мужа, актера Райана Филлиппа. Пара поженилась 5 июня 1999 года после встречи на съемках фильма "Жестокие игры", а 13 июня 2008 года они приняли решение о разводе. 25-летняя девушка не пошла по стопам родителей. Она училась в Калифорнийском университете в Беркли, после окончания которого занялась модельным бизнесом. Она позировала для осеннего лукбука Rodarte в 2018 году, Ivy Park в 2021 году и Aerie.

"Мои родители всегда поощряли меня выбирать правильный путь и направляли меня на этом пути, чтобы я могла делать лучший выбор… Я так благодарна за это. Это такая привилегия иметь родителей, которые поддерживают тебя таким образом и хотят, чтобы ты стал тем, кем ты действительно должен быть", — сказала Ава в одном из интервью.

Напомним, 6 сентября Фокус писал о том, что актриса Риз Уизерспун закрутила новый роман с немецким финансистом.