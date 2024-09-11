Як сестри-близнята: Різ Візерспун поділилася знімками зі своєю 25-річною донькою (фото)

Старша дочка Різ Візерспун дуже схожа на неї. Багато шанувальників навіть не відразу зрозуміли, хто є хто на останній спільній фотографії.

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Знаменита американська акторка, підприємець і модель Різ Візерспун поділилася з шанувальниками в Instagram новими знімками своєї доньки Ави Філіп.

48-річна зірка серіалу "Блондинка в законі" теплими словами привітала сво. Дочку з 25-річчям, назвавши її "найбільш по-справжньому доброю" людиною, яку вона знає. "З днем народження мою чудову доньку @avaphillippe, яка, як не дивно, є однією з найбільш по-справжньому добрих і мудрих людей, яких я знаю. Я люблю тебе всім серцем. Продовжуй світити своїм прекрасним світлом, моя мила дівчинко!" — підписала світлини зірка "Великої маленької брехні".

Присвячене дню народження доньки фото Різ викликало фурор серед 30,3 мільйона її передплатників, зібравши понад пів мільйона лайків і тисячі коментарів, у яких прихильники відзначили, наскільки вони схожі: "Близнята чи сестри", "Ідеальне поєднання знаменитих батьків", "Дивовижно! Вона так схожа на тебе, що я спочатку не зрозумів, хто є хто. Вітаю вас обох".

Ава Філіпп — дочка Різ від її колишнього чоловіка, актора Раяна Філіппа. Пара одружилася 5 червня 1999 року після зустрічі на зйомках фільму "Жорстокі ігри", а 13 червня 2008-го вони ухвалили рішення про розлучення. 25-річна дівчина не пішла стопами батьків. Вона навчалася в Каліфорнійському університеті в Берклі, після закінчення якого зайнялася модельним бізнесом. Ава позувала для осіннього лукбуку Rodarte 2018 року, Ivy Park 2021 року та Aerie.

"Мої батьки завжди заохочували мене обирати правильний шлях і скеровували мене на цьому шляху, щоб я могла робити найкращий вибір... Я так вдячна за це. Це такий привілей мати батьків, які підтримують тебе таким чином і хочуть, щоб ти став тим, ким ти справді маєш бути", — сказала Ава в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, 6 вересня Фокус писав про те, що актриса Різ Візерспун закрутила новий роман з німецьким фінансистом.