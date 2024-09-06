Акторка Різ Візерспун закрутила новий роман із німецьким фінансистом (фото)

Акторка була двічі одружена. Від колишніх стосунків у неї троє дітей: дочка Ава, сини Дікон і Теннесі.

Related video

Американську акторку, модель Різ Візерспун із коханим Олівером Гаарманном 5 вересня ввечері помітили, що вони тримаються за руки вперше з початку їхнього бурхливого роману, повідомляє Page Six.

Зірка "Блондинки в законі" і німецький фінансист, які спровокували чутки про романтичні стосунки в липні, підтвердили свій роман. 48-річну Візерспун і 57-річного Гаарманн сфотографували, коли вони виходили з готелю і прямували до позашляховика. Візерспун для виходу у світ обрала мінісукню чорного кольору з вирізом і туфлі на підборах у тон. Вона розпустила своє світле волосся, зробивши проділ посередині. Судячи з усього, знаменитість перебувала в гарному настрої. Щодо Гаарманна, то він був одягнений у темно-синій піджак, синю сорочку на ґудзиках, штани кольору хакі та коричневі туфлі.

Романтичні стосунки зірки серіалу "Велика маленька брехня" і бізнесмена вперше зародилися в липні, коли їх сфотографували за вечерею в ресторані L'Artusi у Вест-Віллідж.

Відомо, що Візерспун була одружена з актором Раяном Філіпом з 1999-го по 2008 рік. У цьому шлюбі акторка народила двох дітей — доньку Аву Елізабет Філіпп (23 роки) і сина Дікона Різ Філіпп (20 років). У 2011 році Різ вийшла заміж за агента Джима Тота. У цьому шлюбі 27 вересня 2012 року Візерспун народила свою третю дитину — сина Теннессі Джеймса Тота. 24 березня 2023 року пара заявила про розлучення напередодні 12-ї річниці шлюбу.

Гаарманн раніше був одружений із Мале Гаонкар, від якої у нього двоє синів.

Раніше, 9 серпня, Фокус писав про те, що Різ Візерспун показала публіці дорослого сина. Акторка і її старший спадкоємець стали гостями прем'єри картини "Кліпни двічі" в Лос-Анджелесі.