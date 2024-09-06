Актриса Риз Уизерспун закрутила новый роман с немецким финансистом (фото)

Актриса была дважды замужем. От прежних отношений у нее трое детей: дочь Ава, сыновья Дикон и Теннеси.

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Американская актриса, модель Риз Уизерспун с возлюбленным Оливером Хаарманном 5 сентября вечером были замечены держащимися за руки впервые с начала их бурного романа, сообщает Page Six.

Звезда "Блондинки в законе" и немецкий финансист, которые спровоцировали слухи о романтических отношениях в июле, подтвердили свой роман. 48-летнюю Уизерспун и 57-летнюю Хаарманн сфотографировали выходящими из отеля и направляющимися к внедорожнику. Уизерспун для выхода в свет выбрала мини-платье черного цвета с вырезом и туфли на каблуках в тон. Она распустила свои светлые волосы, сделав пробор посредине. Судя по всему, знаменитость пребывала в хорошем расположении духа. Что касается Хаарманна, то он был одет в темно-синий пиджак, синюю рубашку на пуговицах, брюки цвета хаки и коричневые туфли.

Романтические отношения звезды сериала "Большая маленькая ложь" и бизнесмена впервые зародились в июле, когда их сфотографировали за ужином в ресторане L'Artusi в Вест-Виллидж.

Известно, что Уизерспун была замужем за актером Райаном Филиппом Филипп с 1999 по 2008 год. В этом браке актриса родила двоих детей — дочь Аву Элизабет Филлипп (23 года) и сына Дикона Риз Филлипп (20 лет). В 2011 году Риз вышла замуж за агента Джима Тота. В этом браке 27 сентября 2012 года Уизерспун родила своего третьего ребенка — сына Теннесси Джеймса Тота. 24 марта 2023 года пара заявила о разводе накануне 12-й годовщины брака.

Между тем, Хаарманн ранее был женат на Мале Гаонкар, от которой у него двое сыновей.

Ранее, 9 августа, Фокус писал о том, что Риз Уизерспун показала публике взрослого сына. Актриса и ее старший наследник стали гостями премьеры картины "Клипни дважды" в Лос-Анджелесе.