Стало известно, в каких отношениях Риз Уизерспун с финансистом Оливером Хаарманом

За год до этого актриса развелась с Джимом Тотом. За это время она публично ни с кем не ходила на свидания.

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Стало известно, в каких отношениях находится Риз Уизерспун со своим новым вероятным бойфрендом-финансистом. Об этом пишет People.

Американская актриса и Оливер Хаарманн вызвали слухи о романе в конце июля 2024 года после того, как их заметили на свидании в Нью-Йорке.

Сообщается, что пара прилетела в город на вертолете на выходных и была сфотографирована за обедом.

Впрочем, источник рассказал, что Риз и Оливер сейчас являются "друзьями".

Звезда "Блондинки в законе" объявила о разводе с мужем Джимом Тотом в марте 2023 года, а Хаарманн также недавно развелся с женой Малой Гаонкар, с которой у него двое сыновей.

Второй инсайдер рассказал, что Риз Уизерспун "медленно относится к свиданиям".

Риз Уизерспун и Оливер Хаарманн

"Ей это нравится, но она не хочет, чтобы это было в центре внимания. Она занята работой и своим сыном. Это ее самые большие приоритеты", — отметил источник, близкий к актрисе.

Риз Уизерспун публично ни с кем не встречалась с момента ее развода с Джимом Тотом в августе 2023 года. Они воспитывают общего сына Теннеси. А от первого брака у актрисы есть двое детей — Ава и Дикон.

Напомним, Риз Уизерспун вышла в свет со старшим сыном.

Также Фокус писал о продолжении фильма "Блондинка в законе".