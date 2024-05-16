Продолжение "Блондинки в законе": о чем расскажет приквел популярного фильма

На экраны уже не вернется Риз Уизерспун, она станет продюсером проекта от Amazon Prime Video. Кто исполнит главную роль блондинки, пока неизвестно.

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Стало известно, о чем расскажет приквел "Блондинки в законе". Об этом пишет Variety.

Накануне главная исполнительница роли в романтической комедии 2001 года Риз Уизерспун поделилась видео, в котором намекнула на выход продолжения известной истории.

"Прежде чем стать самой известной вегетарианкой-Близнецами, которая закончила Гарвардский юридический факультет, она была обычной старшеклассницей 90-х годов. И все вы познакомитесь с ней в следующем году на Prime Video. Я так волнуюсь!" — призналась Риз.

В Variety подтвердили, что сериал "Эль" расскажет о школьной жизни главной героини — Эль Вудс. Впрочем, на экраны уже не вернется Уизерспун, она станет продюсером проекта от Amazon Prime Video. Кто исполнит главную роль блондинки, пока неизвестно.

"Мы узнаем о жизненном опыте, который сформировал ее и сделал той культовой молодой женщиной, которую мы узнали и полюбили в первом фильме "Блондинка в законе"", — рассказывают инсайдеры.

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Риз Уизерспун

Отметим, что первая часть истории об Эль Вудс вышла на широкие экраны в 2001 году. Картина была снята по мотивам романа Аманды Браун. Тогда фильм собрал более 140 млн долларов, имея бюджет 18 млн.

Вторая часть появилась на экранах спустя два года.

Риз Уизерспун в "Блондинке в законе" Фото: Getty Images

Напомним, как выглядит 20-летний сын Риз Уизерспун.

Также Фокус писал о другом проекте Риз Уизерспун, в котором упомянули российско-украинскую войну.