Продовження "Білявки в законі": про що розповість приквел популярного фільму

На екрани вже не повернеться Різ Візерспун, вона стане продюсеркою проєкту від Amazon Prime Video. Хто виконає головну роль білявки, наразі невідомо.

Related video

Стало відомо, про що розповість приквел "Білявки в законі". Про це пише Variety.

Напередодні головна виконавиця ролі в романтичній комедії 2001 року Різ Візерспун поділилася відео, у якому натякнула на вихід продовження відомої історії.

"Перш ніж стати найвідомішою вегетаріанкою-Близнюками, яка закінчила Гарвардський юридичний факультет, вона була звичайною старшокласницею 90-х років. І всі ви познайомитеся з нею наступного року на Prime Video. Я так хвилююся!" — зізналася Різ.

У Variety підтвердили, що серіал "Ель" розповість про шкільне життя головної героїні — Ель Вудс. Втім, на екрани вже не повернеться Візерспун, вона стане продюсеркою проєкту від Amazon Prime Video. Хто виконає головну роль білявки, наразі невідомо.

"Ми дізнаємося про життєвий досвід, який сформував її і зробив тією культовою молодою жінкою, яку ми дізналися і полюбили в першому фільмі "Білявка в законі"", — розповідають інсайдери.

Важливо

Є нюанс: названа дата премʼєри нової частини історії про Бріджит Джонс

Різ Візерспун

Зазначимо, що перша частина історії про Ель Вудс вийшла на широкі екрани у 2001 році. Картину було знято за мотивами роману Аманди Браун. Тоді фільм зібрав понад 140 млн доларів, маючи бюджет 18 млн.

Друга частина зʼявилася на екранах через два роки.

Різ Візерспун у "Білявці в законі" Фото: Getty Images

Нагадаємо, як виглядає 20-річний син Різ Візерспун.

Також Фокус писав про інший проєкт Різ Візерспун, у якому згадали російсько-українську війну.