В РФ це не переклали: в популярному серіалі "Ранкове шоу" епізоди присвятили війні в Україні

В третьому сезоні головна героїня, яку грає Різ Візерспун, та її колега обговорюють обстріл Маріуполя та намагаються знайти когось, хто привезе туди їх фотографа. В російському дубляжі замість "росіян" кажуть "Азов" та "бойовики".

Related video

В американському серіалі "Ранкове шоу" згадали про війну в Україні та російські обстріли Маріуполя, зокрема лікарні. Це четвертий епізод шоу від Apple TV+, який вийшов 27 вересня. Цікаво, але в російському дубляжі від деяких студій цей епізод взагалі переклали некоректно.

Серіал "Ранкове шоу", головні ролі в якому виконали Різ Візерспун (Різ Візерспун) та Дженіфер Еністон (Алекс Леві), розповідає про роботу американського телеканала UBA та всіх, хто там працює. Серіал стартував 2019 року та не раз підіймав важливі теми, які турбують суспільство, як то "культура відміни", пандемія, заборона абортів у деяких штатах США, проблеми довкілля тощо. В першій серії навіть показали модний зараз космічний туризм.

В новому, четвертому сезоні серіалу обговорюється війна в Україні. Згадують про неї вже в фіналі першої серії, коли Бредлі Джексон (Різ Візерспун) летить у космос.

В другій серії канал шантажують російські хакери, вимагаючи 50 мільйонів доларів за вкрадені дані каналу. Одна із героїнь каже, що платити – це не вихід.

"Можливо, ми дамо гроші на російську війну проти України. Я не хочу мати цей тягар на совісті", — каже вона і з неї всі погоджуються.

В четвертій серії згадують вже атаки на Маріуполь.

Епізод із серіала "Ранкове шоу"

Бредлі Джексон (Різ Візерспун) та Мія Джордан (Карен Піттман) вирішують, як надіслати до українського Маріуполя фотографа, який би міг зафіксувати обстріли міста ВС РФ. Мія згадує, що Бредлі була там у лютому, і питає, чи не лишилось у неї знайомого фіксера (найманого координатора, що допомагає журналістам).

"Обстріл Маріуполя. Сюжет буде важливий. Міжнародний відділ не відправить кореспондента, усі налякані після того, що сталося з тією французькою групою новинарів. Але ми можемо перші це показати", — каже Мія.

Бредлі згадує, що в неї є знайомий фіксер на ім'я Павло та зв'язується з ним. Мія нагадує, що це "неофіційно", а Бредлі каже: "Припини. Я розважаю рекламодавців, поки в Україні гинуть люди. Ми це зробимо".

Потім Бредлі телефонує українському фіксеру Павлу та намагається сконтактувати їх з Мією. Однак чоловік не знає англійської, тож Мія переходить на російську.

Врешті вони домовляються на 2500 доларів. За цю суму Павло погоджується провезти фотографа Андре Форда до Маріуполя.

Після Мія пояснює, що її батько служив у Німеччині у 1980-х, тож вона вивчала російську мову.

В середині серії Мія зв'язується із Андре, який ховається разом із маріупольцями в підвалі. Той розповідає, що "росіяни не просто бомблять місто", а й "стріляють по цивільним" а обіцяє вислати фото. Він просить не публікувати їх, поки не вибереться, але Мія все ж, під тиском, погоджується видати їх в ефір.

Кадр із серіалу "Ранкове шоу" Фото: Скриншот

У російському дубляжі цей же епізод переклали не згадуючи росіян взагалі. Зокрема, в дубляжі RUDUB спочатку згадують "бойовиків", а потім взагалі кажуть що "Азов" вбиває цивільних на вулиці".

Нагадаємо, "Ранкове шоу" – це американський телесеріал з Дженніфер Еністон, Різ Візерспун та Стівеном Кареллом у головних ролях, який почав виходити на "Apple TV+ у 2019 році.

Він був створений за книгою журналіста Браяна Стелтера "Початок ранку: Всередині телепередач "World of Morning TV".

У центрі сюжету – робота ведучих "Ранкового шоу" та телекомпанії, яка потрапляє у скандал через сексуальні домагання до працівниць з боку ведучого, якого грає Карелл. Серіал цікавий тим, що в сюжет вплітають гостросоціальні теми, а також показують за лаштунки телебачення.

Нагадаємо, у Маріуполі до останнього лишались тільки українські журналісти. Відзнятий Євгеном Малолєткою та Мстиславом Черновим матеріал потім був змонтований у документальний фільм "20 днів у Маріуполі".