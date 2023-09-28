В РФ это не перевели: в популярном сериале "Утреннее шоу" эпизоды посвятили войне в Украине

В третьем сезоне главная героиня, которую играет Риз Уизерспун, и ее коллега обсуждают обстрел Мариуполя и пытаются найти кого-то, кто привезет туда их фотографа. В российском дубляже вместо "россиян" говорят "Азов" и "боевики".

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В американском сериале "Утреннее шоу" вспомнили о войне в Украине и российских обстрелах Мариуполя, в частности больницы. Это четвертый эпизод шоу от Apple TV+, который вышел 27 сентября. Интересно, но в российском дубляже от некоторых студий этот эпизод вообще перевели некорректно.

Сериал "Утреннее шоу", главные роли в котором исполнили Риз Уизерспун (Риз Уизерспун) и Дженифер Энистон (Алекс Леви), рассказывает о работе американского телеканала UBA и всех, кто там работает. Сериал стартовал в 2019 году и не раз поднимал важные темы, которые беспокоят общество, как "культура отмены", пандемия, запрет абортов в некоторых штатах США, проблемы окружающей среды и тому подобное. В первой серии даже показали модный сейчас космический туризм.

В новом, четвертом сезоне сериала обсуждается война в Украине. Вспоминают о ней уже в финале первой серии, когда Брэдли Джексон (Риз Уизерспун) летит в космос.

Во второй серии канал шантажируют российские хакеры, требуя 50 миллионов долларов за украденные данные канала. Одна из героинь говорит, что платить — это не выход.

"Возможно, мы дадим деньги на российскую войну против Украины. Я не хочу иметь это бремя на совести", — говорит она и с ней все соглашаются.

В четвертой серии вспоминают уже атаки на Мариуполь.

Эпизод из сериала "Утреннее шоу"

Брэдли Джексон (Риз Уизерспун) и Мия Джордан (Карен Питтман) решают, как отправить в украинский Мариуполь фотографа, который бы мог зафиксировать обстрелы города ВС РФ. Мия вспоминает, что Брэдли была там в феврале, и спрашивает, не осталось ли у нее знакомого фиксера (наемного координатора, который помогает журналистам).

"Обстрел Мариуполя. Сюжет будет важный. Международный отдел не отправит корреспондента, все напуганы после того, что произошло с той французской группой новостников. Но мы можем первые это показать", — говорит Мия.

Брэдли вспоминает, что у нее есть знакомый фиксер по имени Павел и связывается с ним. Мия напоминает, что это "неофициально", а Брэдли говорит: "Прекрати. Я развлекаю рекламодателей, пока в Украине гибнут люди. Мы это сделаем".

Затем Брэдли звонит украинскому фиксеру Павлу и пытается сконтактировать их с Мией. Однако мужчина не знает английского, поэтому Мия переходит на русский.

В конце концов они договариваются на 2500 долларов. За эту сумму Павел соглашается провезти фотографа Андре Форда в Мариуполь.

После Мия объясняет, что ее отец служил в Германии в 1980-х, поэтому она изучала русский язык.

В середине серии Мия связывается с Андре, который прячется вместе с мариупольцами в подвале. Тот рассказывает, что "русские не просто бомбят город", но и "стреляют по гражданским", и обещает выслать фото. Он просит не публиковать их, пока не выберется, но Мия все же, под давлением, соглашается выдать их в эфир.

Кадр из сериала "Утреннее шоу" Фото: Скриншот

В российском дубляже этот же эпизод перевели не упоминая россиян вообще. В частности, в дубляже RUDUB сначала упоминают "боевиков", а потом вообще говорят что "Азов" убивает гражданских на улице".

Напомним, "Утреннее шоу" — это американский телесериал с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивеном Кареллом в главных ролях, который начал выходить на "Apple TV+ в 2019 году.

Он был создан по книге журналиста Брайана Стелтера "Начало утра: Внутри телепередач "World of Morning TV".

В центре сюжета — работа ведущих "Утреннего шоу" и телекомпании, которая попадает в скандал из-за сексуальных домогательств к сотрудницам со стороны ведущего, которого играет Карелл. Сериал интересен тем, что в сюжет вплетают остросоциальные темы, а также показывают закулисье телевидения.

Напомним, в Мариуполе до последнего оставались только украинские журналисты. Отснятый Евгением Малолеткой и Мстиславом Черновым материал затем был смонтирован в документальный фильм "20 дней в Мариуполе".