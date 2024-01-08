Різ Візерспун показала публіці 20-річного сина (фото)

20-річний Дікон навчається в Нью-Йоркському університеті. У вільний час він складає матері компанію на світських заходах.

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47-річна американська акторка Різ Візерспун у супроводі 20-річного сина Дікона Філіпа з'явилася на червоній доріжці в Беверлі-Гіллз. Вони разом відвідали 81-шу церемонію вручення премії "Золотий глобус", пише BNN Breaking.

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Знаменитість мала чарівний вигляд у блідо-рожево-чорній оксамитовій сукні Monique Lhuiller, яку вона доповнила діамантовим кольє Tiffany & Co.

Образ доповнили діамантові сережки і чорні туфлі на підборах.

Дікон, студент Нью-Йоркського університету, одягнув чорний смокінг. За словами молодої людини, це його перший "Золотий глобус" і перша церемонія нагородження.

Дікон супроводжував свою знамениту матір Фото: Getty

Він додав, що із задоволенням супроводжував свою матір.

"Вона – тусовщиця, і я просто намагаюся не відставати", – зазначив Дікон.

У Різ, крім Дікона, є ще донька, 24-річна Ава, неймовірна копія своєї матері. Її батьком, як і батьком Дікона, є колишній чоловік зірки Раян Філірр, а також 11-річний син Теннесі від ще одного екс-чоловіка Джима Тота, з яким вона розлучилася минулого року .

На "Золотому глобусі" Візерспун встигла попозувати зі своєю колегою по "Ранковому шоу" Дженніфер Еністон. Вона зізналася, що зніматися в третьому сезоні серіалу Apple TV+ було "найбільшою розвагою на світі".

У 2006 році Різ Візерспун виграла один "Золотий глобус" у шести номінаціях. Вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль у комедії або мюзиклі за роль Джун Картер у біографічному фільмі Джонні Кеша "Переступити межу".

Перед тим, як відвідати церемонію "Золотий глобус", Різ і Дікон були гостями вечірки сезону нагород Amazon x Vanity Fair у Chateau Marmont.

Раніше Фокус писав, що в популярному серіалі "Ранкове шоу" епізоди присвятили війні в Україні.