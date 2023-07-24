Різ Візерспун здивувала схожістю з 23-річною донькою (фото)

Ава Філліпп — спадкоємиця акторки та Раяна Філліппа.

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47-річна американська акторка Різ Візерспун здивувала схожістю з донькою. Знімками зі спадкоємицею зірка серіалу "Велика маленька брехня" ділиться в Instagram.

"Ідеальна літня ніч з моєю дівчинкою", — написала Візерспун, показавши свіжі фото з 23-річною Авою.

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Різ Візерспун з донькою

Підписники знаменитості одразу помітили разючу схожість зіркової мами та її доньки від Раяна Філліппа.

"Буквально близнюки", "Різ, хто з них дочка/мама", "Близнюки", — пишуть фоловери акторки.

Втім, дехто вважає, що 23-річна Ава більше схожа на свого батька, з яким Різ розлучилася у 2008 році.

"Чому ви завжди кажете, що вони близнюки? Вони обидві дуже красиві жінки, але Ава — близнючка свого батька. Дікон виглядає точно як Різ", "Нааа, вона жіноча версія свого батька", "Вона дуже схожа на Раяна", — висловлюють думки прихильники Різ Візерспун.

Різ Візерспун із сином Фото: Instagram @reesewitherspoon

Окрім Ави, від першого шлюбу акторка виховує 19-річного сина Дікона. А від союзу з Джимом Тотом, з яким оголосила про розлучення навесні 2023, підростає син Теннессі.

Нагадаємо, Різ Візерспун порівняла два свої розлучення.

Також Фокус писав про те, як акторка переживає розлучення після 12-річного шлюбу.