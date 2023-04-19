Як Різ Візерспун переживає розлучення після 12-річного шлюбу

Зірка екрану та Джим Тот виховують спільного 10-річного сина.

Related video

Стало відомо, як 47-річна американська акторка Різ Візерспун переживає розлучення після 12-річного шлюбу. Про це пише People.

Після того, як зірка фільму "Білявка в законі" нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком Джимом Тотом, джерело розповіло, що нові романтичні стосунки не входять до її списку пріоритетів.

"Наразі вона не думає про побачення, — говорить інсайдер про американську знаменитість. — Коли вона буде готова, вона попросить друзів налаштувати її".

Різ Візерспун і 52-річний продюсер Джим Тот оголосили, що прийняли "важке рішення розлучитися" в березні 2023. У пари є 10-річний син Теннессі, а у Візерспун та колишнього чоловіка Раяна Філіпа також є дочка Ава, 23 роки, і син Дікон, 19 років.

Різ Візерспун з родиною Фото: Instagram @reesewitherspoon

Відповідно до судових документів, актриса назвала "непримиренні розбіжності" як причину їхнього розлучення, коли 1 квітня вона подала заяву до окружного суду округу Девідсон, штат Теннессі.

"Рішення про розлучення було для неї нелегким. Було важко прийняти рішення і оголосити його", — сказав інсайдер. "Проте наразі Різ почувається набагато краще. Вона ні про що не шкодує і просто зосереджена на своїх дітях і роботі".

"У неї є велика група вірних друзів, на яких вона спирається", — продовжило джерело, додавши: "З Джимом немає драми. Вони є одними з батьків, і це в центрі уваги".

Різ Візерспун та Джим Тот Фото: Getty Images

Нагадаємо, Різ Візерспун відвідала з колишнім чоловіком публічний захід.

Також Фокус писав про причини розлучення Різ Візерспун та Джима Тота.