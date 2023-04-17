Різ Візерспун зʼявилася на публіці з колишнім чоловіком (фото)

Зірка екрану відвідала вечірку з нагоди виходу музичного альбому її сина.

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47-річна американська акторка Різ Візерспун зʼявилася на публіці з колишнім чоловіком. Про це Раян Філіпп повідомив у своєму Instagram.

"Білявка в законі" і 48-річний актор прийшли підтримати вечірку з нагоди випуску альбому свого сина Дікона Філіппа. Вони завантажили кілька фотографій у соціальні мережі, щоб поділитися музикою свого сина та повідомити всім про новий гурт.

"Чудова ніч із сім'єю та друзями, святкували вихід альбому "Нова Земля" @deaconphillippe", — написав ексчоловік Різ Візерспун.

"Транслюйте, завантажуйте та слухайте альбом".

У каруселі фото були кадри події, включно з усміхненою Різ Візерспун, яка чудово виглядала в червоному картатому піджаку та синіх джинсах.

Колишній чоловік Різ Візерспун відвідав вечірку з нагоди виходу альбома їхнього сина

У Дікона також є фото із зірковою мамою та сестрою Авою Філліп.

Зокрема сама Візерспун опублікувала пост про свій досвід роботи з альбомом сина і також попросила всіх послухати.

Син Різ Візерспун та Раяна Філіппа

"Давай, @deaconphillippe", — підписала вона фотографію альбому "Нові поп-вибірки", а "Virus" звучала на фоні її звернення.

Зазначимо, що це її перший публічний вихід з тих пір, як акторка почала процес розлучення зі своїм колишнім чоловіком Джимом Тотом після 12-річного шлюбу.

Нагадаємо, Різ Візерспун офіційно подала документи на розлучення з Джимом Тотом.

Також Фокус писав про причини розлучення Різ Візерспун та Джима Тота.