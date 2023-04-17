Риз Уизерспун появилась на публике с бывшим мужем (фото)

Звезда экрана посетила вечеринку по случаю выхода музыкального альбома ее сына.

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47-летняя американская актриса Риз Уизерспун появилась на публике с бывшим мужем. Об этом Райан Филипп сообщил в своем Instagram.

"Блондинка в законе" и 48-летний актер пришли поддержать вечеринку по случаю выпуска альбома своего сына Дикона Филиппа. Они загрузили несколько фотографий в социальные сети, чтобы поделиться музыкой своего сына и сообщить всем о новой группе.

"Великолепная ночь с семьей и друзьями, праздновали выход альбома "Новая Земля" @deaconphillippe", — написал экс-муж Риз Уизерспун.

"Транслируйте, загружайте и слушайте альбом".

В карусели фото были кадры события, включая улыбающуюся Риз Уизерспун, которая прекрасно выглядела в красном клетчатом пиджаке и синих джинсах.

Бывший муж Риз Уизерспун посетил вечеринку по случаю выхода альбома их сына

У Дикона также есть фото со звездной мамой и сестрой Авой Филлип.

В частности, сама Визерспун опубликовала пост о своем опыте работы с альбомом сына и также попросила всех послушать его.

Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа

"Давай @deaconphillippe", — подписала она фотографию альбома "Новые поп-выборки", а "Virus" звучала на фоне ее обращения.

Отметим, что это ее первый публичный выход с тех пор, как актриса начала процесс развода со своим бывшим мужем Джимом Тотом после 12-летнего брака.

Напомним, Риз Уизерспун официально подала документы на развод с Джимом Тотом.

Также Фокус писал о причинах развода Риз Уизерспун и Джима Тота.