Риз Уизерспун официально подала на развод с бывшим мужем Джимом Тотом

Риз Уизерспун официально подает на развод с бывшим мужем Джимом Тотом — через неделю после объявления о расторжении брака в преддверии 12-й годовщины свадьбы.

Related video

47-летняя американская актриса Риз Уизерспун официально подала на развод со своим 52-летним мужем Джимом Тотом. Об этом сообщает TMZ.

На прошлой неделе звезда "Блондинки в законе" объявила о расторжении брака с актером. Теперь издание утверждает, что видело судебные документы, в которых в качестве причины их развода указываются непримиримые разногласия. Сообщается, что документы были поданы в Нэшвилле, штат Теннесси, где живет пара.

Кроме того стало известно, что перед свадьбой в 2011 году пара подписала брачный договор.

Риз и Джим воспитывают общего 10-летнего сына Теннесси и теперь сосредоточены на "мирном совместном воспитании детей", признавшись, что это было "трудное решение".

Подача заявления на развод произошла чуть более чем через неделю после того, как пара объявила о разводе в социальных сетях.

"С большой осторожностью и вниманием мы приняли трудное решение о разводе. Мы провели вместе столько замечательных лет и движемся вперед с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что мы создали вместе. Нашим самым большим приоритетом является наш сын и вся наша семья, когда мы переходим к следующей главе. Эти вопросы никогда не бывают легкими и очень личными. Мы действительно ценим уважение каждого к частной жизни нашей семьи в это время", — написала Риз.

Как сообщал таблоид Page Six, звезда экрана и 52-летний Джим Тот решили развестись, поскольку их союз потерял романтику и стал платоническим.

В 1999 году, когда актрисе было 23 года и она уже была беременна первым ребенком, лауреатка "Оскара" вышла замуж за своего партнера по фильму "Жестокие намерения". Однако в 2008 году они разорвали свой союз.

От тандема звезд родились двое детей — 23-летняя Ава и 19-летний Дикон.

Уже в 2007 году Уизерспун закрутила роман со своим коллегой по фильму "Версия" Джейком Джилленхолом. Через два года эти отношения тоже закончились. А в 2011 Риз Уизерспун вышла замуж за Джима Тота.

Риз Уизерспун с семьей Фото: Instagram @reesewitherspoon

Напомним, как Риз Уизерспун провела новогодние праздники в кругу семьи.

Также Фокус писал о домашних любимцах Риз Уизерспун.