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Стиль жизни

Риз Уизерспун показала своих очаровательных собак (фото)

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Фото: Getty Images | Риз Уизерспун

Риз Уизерспун очень любит животных, особенно собак. У знаменитости три домашних любимца, фотографии которых она часто публикует в социальных сетях.

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46-летняя актриса Риз Уизерспун поделилась в своем Instagram-аккаунте серией фотографий со своими очаровательными собаками в честь Национального дня любви к питомцам.

Звезда фильма "Блондинка в законе" позировала на различных снимках со своими четырьмя домашними любимцами, включая собаку Бенджи, которая принадлежит ее 23-летней дочери Аве.

"#NationalLoveYourPetDay, он же обычный день в моей жизни… спасибо за моих пушистых друзей", — подписала знаменитость фотографии.

На одном снимке обладательница премии "Оскар" надела желтый свитер и солнцезащитные очки "кошачий глаз", прижимая к себе своего французского бульдога по кличке Минни.

Риз Уизерспун и Минни Fullscreen
Риз Уизерспун и Минни
Фото: Instagram @reesewitherspoon

Также Уизерспун поделилась снимком своих черного и шоколадного лабрадоров по имени Мейджор и Хэнк соответственно.

Мейджор и Хэнк Fullscreen
Мейджор и Хэнк
Фото: Instagram @reesewitherspoon

Затем звезда опубликовала фотографию Минни на коленях, в то время, как Риз читала книгу из своей домашней библиотеки. На этом снимке она была одета в темно-сине-белую водолазку и очки в черепаховой оправе.

Риз Уизерспун с Минни Fullscreen
Риз Уизерспун с Минни
Фото: Instagram @reesewitherspoon

На еще одном снимке девушка была одета в красную рубашку на пуговицах в горошек и черные брюки, на руках держала взрослую Минни и целовала собаку своей дочери.

Риз Уизерспун с Минни и Бенджи Fullscreen
Риз Уизерспун с Минни и Бенджи
Фото: Instagram @reesewitherspoon

"Бенджи говорит спасибо за эту функцию!", — написала Ава в комментариях под публикацией.

Риз Уизерспун с Мейджором Fullscreen
Риз Уизерспун с Мейджором
Фото: Instagram @reesewitherspoon

Знаменитая актриса всегда говорила, что она страстный любитель животных. К тому же в ее социальных сетях можно найти различные фотографии ее домашних любимцев.

Напомним, по случаю Рождества 2022 Риз Уизерспун поделилась семейными фото, на которых засветились все ее дети: 23-летняя Ава Филлип, 19-летний Дикон Филлип и 10-летняя Теннесси Тот.

Старшие дети Риз Уизерспун Ава и Дикон – появились в первом браке актрисы с Райаном Филлипом. Звездные супруги были вместе с 1999 по 2008 годы. С 2011 Уизерспун замужем за 52-летним Джимом Тотом.

Ранее Фокус писал о знаменитостях, которые назвали своих любимых питомцев в честь других звезд.